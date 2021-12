Transports Canada annonce un nouveau financement pouvant atteindre 300 000 $ pour appuyer la mobilisation des communautés locales et autochtones en matière de sécurité du transport ferroviaire





OTTAWA, ON, le 8 déc. 2021 /CNW/ - Le gouvernement est déterminé à renforcer la mobilisation des groupes locaux et autochtones dans le cadre d'efforts plus vastes visant à renforcer la sécurité du réseau de transport ferroviaire du Canada et à mieux protéger les personnes qui vivent et travaillent à proximité des corridors ferroviaires du Canada.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé un nouveau volet visant la sécurité du transport ferroviaire dans le cadre du Programme de financement de la participation communautaire et a lancé un appel de propositions pour 2021-2022 avec un financement pouvant atteindre 300 000 $.

Le volet Sécurité du transport ferroviaire du Programme de financement de la participation communautaire comprend les objectifs suivants :

appuyer la participation et la collaboration des communautés et organismes locaux et autochtones aux processus de mobilisation de Transports Canada;

accroître la sensibilisation et améliorer l'échange d'information sur les risques et les mesures d'atténuation associés à la sécurité du transport ferroviaire.

Le volet Sécurité du transport ferroviaire du Programme de financement de la participation communautaire vise à fournir des subventions à court terme dans le but d'appuyer la participation des communautés et des organismes admissibles au développement et à l'amélioration du système de sécurité du transport ferroviaire du Canada. Les bénéficiaires seront encouragés à partager leurs connaissances et leur expertise sur les conditions locales et l'environnement afin d'éclairer les initiatives de sécurité du transport ferroviaire et les futurs programmes.

Les personnes intéressées à en apprendre davantage sur le volet Sécurité ferroviaire du Programme de financement de la participation communautaire sont invitées à consulter le site Web de Transports Canada.

Transports Canada reconnaît l'importance d'appuyer les occasions pour les communautés et les organismes locaux et autochtones de participer au développement et à l'amélioration du réseau de transport ferroviaire du Canada qui peut avoir une incidence sur leurs activités quotidiennes et leurs communautés.

Citations

« Le nouveau volet Sécurité du transport ferroviaire du Programme de financement de la participation communautaire est une autre étape vers un engagement significatif avec les collectivités locales et autochtones, alors que nous travaillons ensemble pour veiller à ce que notre réseau de transport ferroviaire fonctionne de la façon la plus sécuritaire possible partout au Canada. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Faits en bref

Transports Canada continue de prendre des mesures pour répondre aux préoccupations des communautés qui vivent et travaillent près des voies ferrées et pour accroître la sécurité des activités ferroviaires dans le contexte de conditions météorologiques extrêmes.

À la suite des feux de forêt en Colombie-Britannique l'été dernier, Transports Canada a collaboré directement avec l'Emergency Measures Organization de la Colombie-Britannique, la Première nation de Lytton , la collectivité de Lytton et les compagnies de chemin de fer. Cette collaboration comprenait des séances d'information régulières sur la sécurité ferroviaire avec les communautés locales et une audience avec des groupes des Premières nations.

, la collectivité de et les compagnies de chemin de fer. Cette collaboration comprenait des séances d'information régulières sur la sécurité ferroviaire avec les communautés locales et une audience avec des groupes des Premières nations. En août 2021, Transports Canada a annoncé une contribution de plus de 100 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, pour financer des activités telles que la promotion du transport sécuritaire et sûr des personnes et des marchandises par train, ce qui comprend l'appui d'un engagement significatif avec les communautés autochtones et locales le long des corridors ferroviaires.

Transports Canada a lancé le Programme de financement de la participation communautaire en 2017, dans le cadre du Plan de protection des océans doté d'une enveloppe de 1,5 milliard de dollars ? le plus important investissement à ce jour pour protéger nos océans aujourd'hui et pour les générations futures, tout en faisant croître l'économie ? afin d'aider les peuples autochtones et les communautés locales admissibles à participer au développement et à l'amélioration du réseau de transport maritime du Canada .

. En 2022-2023, Transports Canada s'appuiera sur le travail accompli dans le cadre du volet Sécurité du transport ferroviaire du Programme de financement de la participation communautaire, avec pour objectif d'élaborer un volet à plus long terme afin de soutenir la mobilisation des communautés locales et autochtones.

