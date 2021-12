Sumitomo Mitsui DS Asset Management Taps AQMetrics for MiFID II Transaction Reporting





DUBLIN, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Sumitomo Mitsui DS Asset Management (SMAM), l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs en Asie avec des actifs sous gestion de plus de 67 trillions de JPY, a sélectionné AQMetrics pour sa plateforme de déclaration de transactions MiFID II.

Le partenariat avec AQMetrics, un leader mondial des solutions de conformité en matière de risques et de réglementation, fait suite à un processus de due diligence approfondi de la société basée au Japon, qui avait un besoin urgent de trouver une solution de remplacement à sa solution existante qui n'était plus appropriée.

« Déplacer des fournisseurs n'est pas quelque chose que nous faisons à la légère, mais l'équipe d'AQMetrics a simplifié le processus de migration », a déclaré Ryosuke Takigawa, Senior Portfolio Manager. « Nous avons été particulièrement impressionnés par l'interface utilisateur, la réconciliation instantanée de validation des données et les connaissances d'experts. Le fait qu'ils puissent reproduire le flux de travail de notre ARM précédent, tout en offrant une valeur et un service supérieurs, a été un avantage majeur pour nous.»

Pour AQMetrics, l'intégration de SMAM représente une étape importante dans la poursuite de son expansion mondiale, en particulier en Asie.

« Travailler avec SMAM pour les faire migrer facilement d'un autre fournisseur vers AQMetrics a été un plaisir. C'est un témoignage de la force et de la flexibilité de notre plate-forme et de la profondeur de l'expérience de notre personnel que cela s'est si bien passé', a déclaré Darell Miller, Responsable des ventes en Asie chez AQMetrics. « C'est toujours formidable d'ajouter un gestionnaire d'actifs de la stature de SMAM à notre liste de clients asiatiques. SMAM fait suite à un certain nombre de gains récents de clients à Singapour, et nous considérons l'Asie comme une région de croissance clé pour AQMetrics. »

AQMetrics est une société mondiale de logiciels dont le siège social est en Irlande et qui a des bureaux en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Asie.

Nous aidons les principales entreprises de services financiers du monde, des banques multinationales aux gestionnaires de fonds de couverture, à gérer les risques, la conformité et les besoins réglementaires en transformant numériquement leur approche de la gestion des risques.

Notre connaissance approfondie et notre compréhension des risques et de la réglementation liés aux services financiers, étayées par notre personnel technologiquement averti, nous permettent de transformer radicalement les opérations de nos clients, en fournissant une plateforme technologique unique pour leurs besoins actuels et futurs.

