Nexo élargit l'accès institutionnel aux cryptos en collaboration avec Fidelity Digital Assets





Nexo, le chef de file des institutions régulées pour les actifs numériques, annonce sa collaboration avec Fidelity Digital AssetsSM, un leader des plateformes de services d'exécution et de dépôt à caractère institutionnel, en vue de révolutionner l'accès institutionnel aux actifs numériques grâce à l'offre commune de services de garde et de prêt inégalés dans le secteur, y compris le lancement de produits innovants destinés aux investisseurs institutionnels.

Nexo, un pionnier des crédits garantis sur les cryptomonnaies, et Fidelity Digital Assets en tant qu'agent de garde et de garantie, développeront une gamme complète de produits et une infrastructure conforme pour les investisseurs institutionnels cherchant une exposition sur des actifs numériques.

En premier lieu, la collaboration avec Fidelity Digital Assets renforcera la capacité de Nexo à gérer et optimiser son portefeuille croissant d'actifs sous gestion, et fournira un niveau de dépôt supplémentaire à l'infrastructure de sécurité de qualité militaire de Nexo.

Cette initiative confère aux investisseurs institutionnels conservant actuellement leurs actifs numériques auprès de Fidelity Digital Assets un accès unique aux produits et à la solution de courtage privilégié de cryptos de Nexo. Dès lors, les clients institutionnels bénéficieront de structures tripartites alliant les solutions de prêt inégalées de Nexo à la protection d'actifs leader du marché de Fidelity Digital Assets.

"Travailler avec Fidelity Digital Assets nous permet de franchir un nouveau cap dans notre mission d'offrir une plateforme institutionnelle complète et d'intégrer les sociétés financières traditionnelles à l'écosystème des actifs numériques", déclare Kalin Metodiev, CFA, cofondateur et associé directeur, Nexo. "Nos clients disposent désormais d'un accès total à nos produits de crédit et de courtage, tout en bénéficiant des solutions de garde et de sécurité personnalisées de Fidelity Digital Assets."

"Au côté de Nexo, nous saisissons l'opportunité de fournir aux investisseurs une expérience renforcée et rationalisée par l'entremise de collaborations comme celle-ci", déclare Christopher Tyrer, responsable de Fidelity Digital Assets en Europe. "Nous avons observé un regain d'intérêt considérable de la part des institutions du marché européen et nous nous engageons à déployer des solutions sophistiquées faisant écho aux catégories d'actifs traditionnels. Nous sommes ravis de voir nos outils d'exploitation et notre expertise en sécurité étendus aux actifs des clients de Nexo, et l'accès pour les clients de Fidelity Digital Asset aux solutions de prêt de Nexo nous aidera à proposer une expérience enrichie répondant aux besoins en pleine évolution de notre clientèle."

À propos de Nexo

Nexo est la plus importante institution d'actifs numériques réglementée au monde. La société a pour mission de maximiser la valeur et l'utilité des cryptomonnaies en proposant des Instant Crypto Credit Linestm fiscalement efficaces, une suite Earn Crypto Interest à rendement élevé, un service Exchange instantané et des capacités sophistiquées de négociation et d'opérations de gré à gré, tout en fournissant l'assurance de dépôt de premier plan et la sécurité de qualité militaire du Nexo Wallet. Nexo a traité plus de 50 milliards de dollars pour plus de 2,5 millions d'utilisateurs dans plus de 200 juridictions. Rendez-vous sur nexo.io pour plus d'informations.

À propos de Fidelity Digital AssetsSM

Fidelity Digital AssetsSM propose une plateforme à service complet pour la sécurisation, le courtage et l'assistance à la gestion des actifs numériques. Une société Fidelity Investments, un des fournisseurs de services financiers parmi les plus grands et diversifiés au monde, Fidelity Digital Assets allie les capacités opérationnelles et techniques du groupe Fidelity à une expertise spécialisée de la blockchain afin de proposer une offre innovante aux investisseurs institutionnels. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter http://fidelitydigitalassets.com.

