Le groupe Deutsche Post DHL amorce une transition au sommet : Tobias Meyer, CEO de P&P Allemagne, assumera la fonction de CEO du groupe en mai 2023





Le groupe Deutsche Post DHL a amorcé la transition de son leadership à la tête de l'entreprise. Le conseil de surveillance de Deutsche Post AG a prolongé le contrat de Frank Appel pour assumer la fonction de CEO du groupe DPDHL jusqu'au 4 mai 2023. Son contrat précédent est en vigueur jusqu'au 31 octobre 2022. M. Appel continuera à exercer ses fonctions de CEO du groupe DPDHL jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle de 2023. Ensuite, Tobias Meyer prendra la relève en tant que CEO du groupe DPDHL. M. Meyer a rejoint l'entreprise en 2013 et a occupé de nombreux postes, notamment celui de responsable du développement d'entreprise, de COO chez DHL Global Forwarding et de chef des opérations et de l'informatique chez Post & Parcel Germany. Depuis 2019, il assume la fonction de CEO de Post & Parcel Germany et intègre le conseil d'administration de DPDHL.

« Tobias Meyer est un expert reconnu dans l'entreprise qui prend la tête du groupe DPDHL. C'est la personne idéale pour poursuivre le chemin pavé de succès que l'entreprise a tracé. Grâce à la stratégie 2025, le conseil d'administration a réussi à mettre en oeuvre les grandes tendances de la numérisation, de la durabilité, de la mondialisation et du commerce électronique », a déclaré le Dr Nikolaus von Bomhard, président du Conseil de surveillance de Deutsche Post AG.

M. Von Bomhard a ajouté : « Nous remercions Frank Appel qui nous a permis d'assurer cette transition en douceur. Les performances de Frank Appel au cours de ses 13 années et quelque à la tête du groupe DPDHL ont été exceptionnelles. Il a transformé l'entreprise en une puissance logistique mondiale leader qui établit le contact entre les personnes et les marchés, facilitant ainsi le commerce mondial. Sous la direction de M. Appel, l'entreprise a enregistré des records les uns après les autres. Le groupe Deutsche Post DHL a de nombreuses raisons de lui en être reconnaissant ».

Frank Appel : « Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas renouveler un autre mandat. Je le fais en étant totalement convaincu que le groupe Deutsche Post DHL a une équipe exceptionnelle à sa tête et qu'il bénéficie du soutien d'employés très engagés. En la personne de Tobias Meyer, nous avons un manager de premier ordre et un excellent collègue qui nous montrera la voie en assumant sa nouvelle fonction de CEO du groupe DPDHL. Post & Parcel Germany a réussi son redressement grâce à lui. Je n'aurais pas pu espérer un meilleur successeur ».

Dans le cadre d'une transition en douceur, Tobias Meyer succèdera à Frank Appel pour assumer la fonction de l'entreprise Global Business Services en juillet 2022, et transmettra sa fonction de CEO de Post & Parcel Germany à Nikola Hagleitner, actuellement Chief Sales Officer de Post & Parcel Germany. Mme Hagleitner travaille dans l'entreprise depuis 2005 et a travaillé dans trois des cinq divisions du groupe Deutsche Post DHL. Forte de son expérience en matière d'exploitation, de vente et de développement commercial, Nikola Hagleitner enrichit d'une grande expertise son nouveau poste.

En outre, le Conseil de surveillance a également décidé la prolongation, pour cinq ans supplémentaires, du mandat d'Oscar de Bok, CEO de DHL Supply Chain, à savoir jusqu'au 30 septembre 2027.

Deutsche Post DHL Group est la première entreprise de logistique au monde. Le Groupe établit le contact entre les personnes et les marchés et facilite le commerce mondial. Il aspire à devenir le fournisseur de premier choix des clients, des employés et des investisseurs dans le monde entier. Le Groupe contribue à faire progresser le monde par l'usage de pratiques commerciales responsables, de la citoyenneté d'entreprise et d'activités environnementales. D'ici 2050, le groupe Deutsche Post DHL vise à atteindre une logistique zéro émission.

Le groupe Deutsche Post DHL est composé de deux grandes marques : Deutsche Post, premier service postal d'Europe et DHL, qui offre une gamme complète de services internationaux express, de transport de marchandises et de gestion de la chaîne logistique, ainsi que des solutions logistiques pour le commerce électronique. Le groupe Deutsche Post DHL emploie environ 570 000 personnes réparties dans plus de 220 pays et territoires à travers le monde. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 66 milliards d'euros en 2020.

