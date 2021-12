Le RJCCQ lance Entreprendre Ensemble - Une première cohorte de jeunes entrepreneurs autochtones





MONTRÉAL, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Dans une vision de participation collaborative, le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) lance le projet Entreprendre Ensemble. En partenariat avec la Ville de Montréal et BMO, Entreprendre Ensemble permettra à une cohorte composée d'une douzaine de jeunes travailleurs autonomes, pigistes et entrepreneurs autochtones de Montréal de développer de nouvelles compétences afin de les soutenir dans le démarrage d'un nouveau projet ou encore de les accompagner dans leur démarche entrepreneuriale respective.

Entreprendre Ensemble se présentera via deux grands piliers:

Le déploiement d'un programme d'accompagnement sur mesure et adapté aux besoins des entrepreneurs participants avec le soutien d'experts issus des communautés autochtones. Un soutien annuel visant à tisser des liens avec la communauté d'affaires de Montréal et à réaliser un projet qui leur ressemble.

Lors de la table ronde de lancement qui a eu lieu le 23 novembre dernier, le RJCCQ a pu démontrer son leadership grâce au réseau de partenaires hors pair qui se sont associés à la mission d'Entreprendre Ensemble. "Experts dans leurs domaines respectifs, les partenaires joueront un rôle clé dans l'évolution des démarches des participants en plus de leur permettre de tisser des liens durables avec la communauté d'affaires de Montréal. Cette initiative s'inscrit définitivement dans notre action pour soutenir une relance forte et inclusive. Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur l'implication de ces derniers dans cet effort collectif", illustre le président-directeur général du RJCCQ, Pierre Graff.

Citations de nos partenaires

« L'entrepreneuriat montréalais a actuellement le vent dans les voiles et il doit être accessible à tous. À travers Entreprendre Ensemble, la Ville et ses partenaires se dotent de meilleurs outils pour accompagner les jeunes travailleurs autonomes, pigistes et entrepreneurs autochtones de Montréal. La vision de participation collaborative nous permettra d'être à l'écoute de leurs projets d'affaires et de les soutenir par des collaborations adaptées à leurs besoins, et qui tisseront des liens durables avec la communauté d'affaires de Montréal. Ensemble, nous stimulerons l'activité économique de Montréal et développerons des modèles d'affaires plus durables et inclusifs. »

Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif à la Ville de Montréal

« Très engagé auprès des communautés autochtones, BMO est fier d'agir en tant que partenaire présentateur du projet Entreprendre Ensemble. Afin de soutenir la cohorte de jeunes entrepreneurs autochtones montréalais, BMO offrira du mentorat et de l'accompagnement personnalisé au niveau des demandes de financement. »

François Morin, directeur général, Opérations et Affaires publiques, Québec et Maritime, BMO

« La mission de la CDEPNQL est de conseiller, accompagner et soutenir les Premières Nations dans l'atteinte de leurs objectifs socioéconomiques. Afin d'accomplir cette mission, nous croyons qu'il est essentiel d'agir en partenariat avec d'autres acteurs du milieu ayant une vision similaire. C'est pourquoi nous sommes heureux de travailler avec le RJCCQ dans le projet Entreprendre Ensemble, qui vise le développement des compétences entrepreneuriales de jeunes entrepreneurs autochtones de la région de Montréal. Nous sommes emballés de pouvoir contribuer à la création d'un parcours adapté à notre clientèle, en plus d'y amener notre expertise sur les enjeux spécifiques aux membres des Premières Nations en matière d'entrepreneuriat. »

Mickel Robertson, directeur général, Commission de développement économique des Premières Nations du Québec

« Chez Propulsio 360, nous sommes fiers de participer à la mise en commun de nos connaissances du monde des affaires pour appuyer un projet de co-création comme Entreprendre Ensemble. Le bootcamp entrepreneurial permettra de propulser les entreprises autochtones vers leur définition personnelle de succès. »

Frédérique Lissoir, associée et fondatrice, Propulsio 360

« La Jeune chambre de commerce de Montréal incarne la relève d'affaires montréalaise diverse et engagée, et à ce titre, c'est une responsabilité d'être partenaire de l'initiative Entreprendre Ensemble qui fait écho à toutes ces valeurs que nous souhaitons communiquer. En amont, nous avons créé une visibilité autour du projet via nos différentes plateformes sociales afin d'assurer la réussite du projet. Suite à la formation, nous offrons une adhésion gratuite à la JCCM ainsi qu'une participation à la Grande rencontre de la relève d'affaires de Montréal au printemps 2022. Ce qui nous tient le plus à coeur est de pouvoir créer un comité interne pour et avec les entrepreneur.e.s autochtones au sein de la JCCM qui sera composé des participant.e.s du programme d'accompagnement Entreprendre ensemble au terme des activités. »

Déborah Cherenfant, présidente, JCCM

« Le Wapikoni a appuyé l'initiative d'Entreprendre Ensemble qui prône des valeurs sur lesquelles notre organisme est fondé, soit l'entraide, l'importance de créer des liens au sein d'une communauté et entre les générations, ainsi que la circularité qui permet à l'individu d'apprendre par le biais du mentorat pour devenir mentor à son tour et transmettre son savoir et ses connaissances. En plus d'avoir diffusé l'appel de candidatures auprès des membres de notre collectif d'artistes, nous nous sommes impliqués dans ce projet lors de la table ronde où notre directrice générale, Véronique Rankin, a pris la parole, ainsi que deux jeunes entrepreneures autochtones, Danika St-Laurent et Amanda Ibarra, qui perpétuent le savoir-faire du perlage en alliant tradition et modernité. »

Véronique Rankin, directrice générale, Wapikoni

À propos du RJCCQ

Depuis maintenant 29 ans, le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) soutient un réseau de plus de 44 jeunes chambres de commerce et d'ailes jeunesse à travers le Québec, composées de professionnels, cadres, travailleurs autonomes et entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Pour plus d'informations, visitez notre site web https://rjccq.com/

Merci à nos précieux partenaires

SOURCE Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ)

Communiqué envoyé le 8 décembre 2021 à 13:11 et diffusé par :