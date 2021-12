KaraStar a clôturé une levée de fonds de plusieurs millions de dollars auprès de l'importante bourse de crypto-monnaies KuCoin





SINGAPOUR, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- KaraStar, une société d'édition de jeux sur le métavers dont le siège se situe à Singapour, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique de la part de KuCoin.

Démarrée en 2017, KuCoin est maintenant une bourse de crypto-monnaies internationale avec plus de 8 millions d'utilisateurs dans le monde. Selon CoinMarketCap, KuCoin est la 6e plus grande bourse de crypto-monnaies avec plus de 60 milliards de volume de transactions quotidiennes. De plus, Forbes a désigné KuCoin comme l'une des meilleures bourses de crypto-monnaies pour 2021.

Ce partenariat avec KuCoin permettra de protéger les intérêts à long terme des joueurs des jeux KaraStar et de garantir la sécurité des crypto-actifs dans les jeux KaraStar. Avant cela, avec un grand nombre de joueurs fidèles, et une montée rapide en popularité sur les réseaux sociaux, KaraStar a levé 10 millions de dollars en financement de série A auprès d'IDG Capital.

« Chez KaraStar, les joueurs peuvent rechercher leurs propres profits tout en jouant, ce qui les encouragera à atteindre leurs objectifs, et leurs contributions finiront par payer », a déclaré Said Beers, directeur général du marketing de KaraStar.

La société a lancé son jeu métavers du même nom le 5 novembre et il est devenu l'un des principaux jeux « PlayTo Earn » (« Jouer pour gagner ») basés sur la chaîne BSC. Le jeu, construit avec un système économique harmonieux et durable, a atteint 1,4 million d'utilisateurs enregistrés pendant la période de test bêta du 5 au 24 novembre.

Jusqu'à présent, KaraStar a déjà acquis environ 300 000 utilisateurs actifs mensuels, le nombre le plus élevé d'utilisateurs actifs quotidiens atteignant 500 000. Il sera bientôt disponible sur la BSC. KaraStar est devenu l'un des jeux de métavers les plus populaires au monde, avec des joueurs venant d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Afrique, de Corée du Sud et d'autres pays et régions.

KaraStar s'engage à construire un monde divertissant pour ses joueurs, qui peuvent non seulement gagner de l'argent mais aussi trouver la paix et l'amour. Nous verrons bien si le KaraStar peut faire un miracle. Le 2e tour de l'enchère NFT de KaraStar aura lieu le 9 décembre, à 14 heures (UTC).

