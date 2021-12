Andria Samis est nommée directrice du programme du Concours canadien de journalisme





TORONTO, le 8 déc. 2021 /CNW/ - Le conseil des gouverneurs du Concours canadien de journalisme (CCJ) a le plaisir d'annoncer la nomination d'Andria Samis comme prochaine directrice du programme de l'organisme entrant en fonction le 1er juillet 2022.

Andria Samis remplacera Sharon Hockin, qui se retirera à la fin du présent exercice financier en juin prochain. Andria se joint à Bev Wake, qui a précédemment été désignée comme prochaine directrice générale du CCJ, également à partir du 1er juillet.

Pour faciliter une transition harmonieuse, Bev Drake et Andria Samis vont travailler en étroite collaboration avec Sharon Hockin et le directeur général sortant Paul Woods dans tous les aspects des opérations à partir de maintenant jusqu'à ce qu'elles assument pleinement leurs responsabilités.

«Nous sommes ravis qu'Andria se joigne à nous pour remplir l'importante tâche de directrice du programme», a dit Paul Samyn, président du conseil des gouverneurs du CCJ. «Elle a géré des budgets, appliqué des programmes et organisé des événements. Son enthousiasme, son énergie et sa passion pour le service et la diversité se conforment bien à notre mission de célébrer l'excellence journalistique.»

Établie à Toronto, Andria Samis a occupé trois postes au cours de la dernière décennie au sein de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Plus récemment, elle a travaillé comme responsable de la conception des programmes de l'organisme et précédemment comme directrice et coordonnatrice des projets spéciaux. Diplômée des universités McGill et Carleton, Andria a également travaillé pour Elections Ontario et Community Living Ontario.

Il s'agit de la 72e année du programme de prix, qui a été établi en 1949 pour encourager et récompenser l'excellence du travail dans les journaux quotidiens au Canada. Le concours est maintenant ouvert aux journaux quotidiens, agences de presse et sites de nouvelles en ligne dont le conseil des gouverneurs a approuvé les soumissions.

Nos remerciements à Cision pour la commandite de ce communiqué.

SOURCE Concours canadien de journalisme

Communiqué envoyé le 8 décembre 2021 à 11:38 et diffusé par :