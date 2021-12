Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 1 367nouveaux cas, pour un total de 458 426 personnes infectées; 2 nouveaux décès, pour un total de 11 596 décès; 242 hospitalisations,...

Novalis LifeSciences LLC, une entreprise d'investissement et de conseil pour le secteur des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui avoir levé 300 millions de dollars de capitaux pour son deuxième fonds ? Novalis LifeSciences Investments II, LP. En...

Conformément à son plan stratégique de croissance et de préparation à son introduction en bourse, biolog?id, leader mondial dans la traçabilité des produits thérapeutiques sensibles, renforce son équipe dirigeante en nommant Eric Dutang Directeur...