Walmart Canada est le premier détaillant à offrir du saumon fumé provenant de la Première Nation Kitasoo/Xai'xais

MISSISSAUGA, ON, le 8 déc. 2021 /CNW/ - À titre de détaillant exclusif, Walmart Canada est fière d'annoncer le lancement d'un nouveau produit de la mer, le saumon fumé à chaud de Klemtu Spirit préparé dans une usine appartenant à la Première Nation Kitasoo/Xai'xais.

Ce produit a été créé en collaboration avec l'entreprise Mowi Canada West. La transformation et l'emballage du saumon fumé sont effectués par les membres de la Première Nation Kitasoo/Xai'xais First Nation à Klemtu, en C.-B., ils ont aussi participé directement à l'approbation du choix du nom et de la conception du nouveau produit d'inspiration locale. Klemtu Spirit représente le fruit d'une collaboration de plus de 30 ans entre la Première Nation Kitasoo/Xai'xais et Mowi qui exerce ses activités sur leur territoire.

L'élevage et la transformation de poissons constituent la principale source d'emploi de Klemtu, offrant des emplois à plus d'une cinquantaine de membres de la petite communauté isolée située sur la côte centrale de la Colombie-Britannique. La Première Nation Kitasoo/Xai'xais Nation est fière de gérer l'exploitation de leur territoire et d'en protéger les valeurs afin d'assurer une production respectueuse de l'environnement en vue de conserver leur patrimoine naturel. Il est primordial pour les populations autochtones d'assurer de transmettre aux générations futures des terres et des eaux en bon état afin de les régir pour le millénaire à venir.

Walmart Canada est fière d'appuyer cette initiative en offrant ce produit à l'échelle nationale dans plus de 330 succursales. Ce n'est que le début d'un engagement envers la Première Nation Kitasoo/Xai'xais. Le détaillant étudie des moyens d'utiliser son envergure et son savoir-faire pour tisser encore plus de liens et créer d'autres partenariats auprès de la communauté.

Au cours des 12 derniers mois, Walmart Canada a fait l'achat de produits d'une valeur de plus de 670 millions $ auprès de plus de 142 fournisseurs situés dans la province de la Colombie-Britannique.

« Il s'agit d'une occasion incroyable. Je n'aurais jamais envisagé de travailler avec Walmart dans le cadre de ce projet cher à notre communauté », a déclaré Isaiah Robinson, directeur général de Kitasoo Development Corporation. « Le produit Klemtu Spirit est unique et en appuyant cette marque, vous soutenez les habitants de Klemtu, une communauté autochtone située au milieu de la forêt pluviale de Great Bear, là où les activités de production de ce produit sont liées à plus de la moitié de l'économie de notre nation. Les clients de Walmart pourront déguster un saumon de haute qualité élevé par les membres de la communauté qui en prennent un très grand soin. Nous garantissons que nos valeurs sont pleinement respectées lors de la fabrication des produits sur notre territoire afin de minimiser l'incidence sur la nature, les espèces et les habitats sans porter atteinte à l'environnement. »

« Nous sommes très fiers et reconnaissants de pouvoir appuyer la communauté autochtone en offrant exclusivement ce nouveau saumon fumé de la Première Nation Kitasoo/Xai'xais, » a déclaré Robert Pereira, directeur principal de la commercialisation, viande et fruits de mer, pour Walmart Canada. « Walmart Canada comprend l'importance de soutenir les emplois au sein des communautés autochtones et c'est la raison pour laquelle nous sommes heureux de collaborer avec la Première Nation Kitasoo/Xai'xais et Mowi Canada West sur le lancement de ce produit. Voilà pourquoi nous mettons tout en oeuvre pour offrir à nos clients des produits canadiens à 100 % d'origine locale et c'est un honneur pour nous d'ajouter Klemtu Spirit à notre liste de marques de produits fabriqués au Canada. »

« Mowi Canada West a le privilège d'exercer ses activités dans le village côtier enchanteur de Klemtu et c'est avec le plus grand respect que nous entretenons une solide relation avec les membres de la communauté Kitasoo Xai'xais qui nous permettent de continuer à cultiver nos produits de façon durable sur leurs territoires », a déclaré Diane Morrison, directrice générale de Mowi Canada West. « Ce produit extraordinaire est le fruit d'un partenariat de long terme, créé par les gens mêmes qui habitent ce territoire. »

À propos de Klemtu Spirit

Ces produits de la mer préparés selon le savoir autochtone sont composés de saumon de l'Atlantique d'élevage provenant des eaux fraîches et limpides de l'île Swindle, située à plus de 500 kilomètres au nord de Vancouver. Les produits Klemtu Spirit sont soigneusement préparés et emballés à la main en portions prêtes à consommer de 113 grammes par des membres de la Première Nation Kitasoo/Xai'xais, qui vivent et travaillent dans le village de Klemtu, situé au bord de l'océan.

Ce saumon canadien à 100 % est saumuré et fumé à chaud selon la méthode traditionnelle de la côte ouest dans une usine de transformation de la Colombie-Britannique où 90 % des employés sont autochtones. Fumé avec du bois d'aulne canadien local pour rehausser les saveurs sucrées et salées tout en assurant une texture délicate, le saumon Klemtu Spirit offre un goût équilibré que tout le monde apprécie. Idéal à partager, ce produit est fabriqué avec fierté et expédié à l'état surgelé. Le saumon est issu de pratiques durables, certifiées par une tierce partie.

Depuis de nombreuses générations, les peuples autochtones fument le saumon avec des ingrédients simples selon un ancien procédé. Les Canadiens peuvent maintenant faire l'expérience du goût frais et délicieux du saumon de l'Atlantique fumé à chaud Klemtu Spirit dans les succursales Walmart Canada partout au pays.

À propos de Mowi ASA

Mowi ASA est l'une des plus grandes entreprises de produits de la mer au monde, et le plus grand producteur de saumon de l'Atlantique au monde. Pour la troisième année consécutive, Mowi se classe au premier rang de l'indice Coller FAIRR Protein Producer Index, qui évalue les 60 plus grands producteurs mondiaux de protéines animales cotés en bourse, d'une valeur totale de 338 milliards de dollars américains. Les entreprises sont classées selon 10 critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, notamment les émissions de gaz à effet de serre, la déforestation, l'utilisation d'antibiotiques et les conditions de travail. Intégrée verticalement par le biais de l'alimentation, de la production, de la vente et de la distribution, Mowi fournit des produits de la mer depuis 1964 et est devenue la chef de file en matière d'aquaculture. Répondant à un cinquième de la demande mondiale de saumon atlantique d'élevage, Mowi est déterminée à réduire l'incidence environnementale de la production de produits de la mer. Mowi exploite son entreprise dans 25 pays et comprend plus de 12 000 employés. Pour en savoir plus à propos de Mowi, consultez le site www.mowi.com.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité quotidiennement par plus de 1,5 million de clients. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. De plus, Walmart Canada a été récemment reconnue comme l'une des plus importantes entreprises sur LinkedIn en 2021 ainsi que comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Walmart Canada respecte son engagement à agir en faveur de la régénération, en concentrant ses efforts sur les possibilités équitables, la durabilité, le soutien des collectivités et la promotion de normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de l'information supplémentaire à walmartcanada.ca, de même que sur les pages de réseaux sociaux de Walmart Canada : Facebook, Twitter et Instagram.

