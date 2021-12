Appel de candidature pour les prix de la CAJ





OTTAWA, le 8 déc. 2021 /CNW/ - L'Association canadienne des journalistes est heureuse d'annoncer que la période de candidature est ouverte pour le programme des prix de la CAJ , qui comprend la distinction la plus importante au Canada en matière de journalisme d'enquête de même qu'un nouvel honneur célébrant le journalisme lié au droit à l'information ou aux demandes d'accès à l'information.

La date limite pour soumettre une candidature est le 14 janvier 2022, à 23 h 59.

« Les journalistes canadiens ont fait montre d'une résilience remarquable au cours des 20 derniers mois, indique le président de la CAJ, Brent Jolly. Malgré des circonstances difficiles, les journalistes continuent leur travail chaque jour afin de raconter des histoires importantes, de demander des comptes aux autorités et de protéger le droit d'accès à l'intérêt public. »

« Le programme des prix de la CAJ est notre façon de souligner ce dévouement et de célébrer le meilleur du journalisme de la dernière année. »

Le programme des prix de la CAJ comprend 18 catégories soulignant l'excellence, entre autres, en matière de primeur, de journalisme parlé, de photojournalisme ou d'environnement. Et un tout nouveau prix s'ajoute pour souligner le droit à l'information.

La CAJ est fière d'annoncer que le Centre canadien science et médias présentera le prix des Changements climatiques et de l'environnement, ajouté au programme en 2019. Le prix a été renommé afin de tenir compte de cet appui. Ce nouveau partenariat s'ajoute aux autres qui lient les prix de la CAJ à des organismes encourageant et reconnaissant le travail des journalistes dans leur domaine.

« Certaines de meilleures histoires au pays sont déterrées lorsque les journalistes ont recours aux demandes d'accès à l'information, en dénichant des documents qui sont d'intérêt public, explique Brent Jolly. La CAJ souhaite souligner et honorer le travail vital des journalistes qui braquent les projecteurs sur les institutions gouvernementales et publiques. »

Les membres de la CAJ jouissent de tarifs de soumission plus bas. Celles et ceux qui soumettent une candidature seront encouragés à devenir membres de la CAJ lors de leur inscription. Par exemple, les membres de la CAJ qui soumettent une candidature individuelle pour un reportage écrit ou parlé verront leurs frais abolis. Les membres étudiants de la CAJ qui soumettent une candidature individuelle pour le prix étudiant d'excellence en journalisme n'ont pas de frais à acquitter.

Les finalistes pour les prix de la CAJ 2021 seront annoncés au début du printemps 2022. Les lauréates et lauréats seront dévoilés lors d'une soirée prévue en mai 2022 à Montréal.

La CAJ est le plus grand organisme professionnel pour journalistes de tout média au Canada; elle représente plus de 1000 membres partout au pays. Sa mission première est d'assurer le développement professionnel de ses membres et de défendre les questions d'intérêt public.

