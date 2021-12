Invitation aux médias - Dévoilement d'une vaste étude sur la population vieillissante et ses impacts socioéconomiques





MONTRÉAL, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentant(e)s des médias sont conviés à un événement virtuel demain pendant lequel le Conseil du patronat du Québec dévoilera devant ses membres une vaste étude sur le vieillissement de la population et ses impacts socioéconomiques. De plus, les résultats d'un sondage exclusif Léger pour le compte du CPQ bonifieront le rapport.

La présentation sera faite par Mme Norma Kozhaya, vice-présidente à la recherche, économiste en chef du CPQ et autrice de l'étude, ainsi que par M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Dans le contexte actuel où le Québec traverse une crise de la main-d'oeuvre, surtout liée à la courbe démographique plus vieillissante ici qu'ailleurs, la pression sur le réseau de la santé va s'accroître pour le gouvernement, autant en coûts qu'en livraison de services. Sommes-nous suffisamment préparés, et est-ce que le marché du travail peut être mieux outillé pour y faire face?

De plus, les données et recommandations présentées dans l'étude serviront aux gouvernements à Ottawa et à Québec qui amorcent prochainement leurs consultations prébudgétaires.

Les médias auront une période d'échanges réservée à la fin de l'événement, à 12 h 30.

L'étude sera disponible dès demain matin, à 6 h 00, sur le site du CPQ.

Date : 9 décembre 2021

Heure : 11 h 30 à 12 h 30

Lien pour s'inscrire : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_GHEblgMYSmyEZWDI4HM-0Q

