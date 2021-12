Delmar International Inc. annonce un accord de parrainage d'entreprise avec les Islanders de New York





MONTRÉAL, 08 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delmar International inc. (www.delmarcargo.com ), un acteur mondial des solutions de logistique et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a étendu sa portée dans la Ligue nationale de hockey.



L'entreprise montréalaise, qui compte des bureaux dans 15 pays, soutient les Canadiens de Montréal depuis des années, avec son logo apparaissant sur le tableau de bord et les panneaux de la patinoire. Cependant, lorsque les Islanders de New York ont disputé leur premier match à domicile le samedi 20 novembre au nouveau UBS Arena, le logo Delmar était bien en vue sur la glace.

« Notre entreprise a reçu beaucoup de visibilité de notre association avec les Canadiens au fil des ans. C'est notre port d'attache, où nous avons été établis il y a plus de 55 ans. Nous sommes bien connus à Montréal et sur le marché canadien en général. Les performances de notre entreprise aux États-Unis ont été exceptionnelles, il s'agissait donc d'une décision prudente." - Robert Cutler, PDG, Delmar International.

L'ancien marine des États-Unis, Frank Bello, est le président des opérations de Delmar aux États-Unis depuis 2015. Il est également un fan des Islanders et détenteur d'abonnements de saison.

Les membres de l'équipe Delmar ont hâte d'être à l'aréna UBS le 20 décembre alors que les Canadiens affrontent les Islanders pour la première fois cette saison.

À Montréal, Delmar aime toujours animer l'émission d'après-match des Canadiens sur la station de radio TSN 690. Mathieu Darche, qui a joué pour cinq équipes de la LNH, dont les Canadiens de Montréal, a été vice-président des ventes et du marketing pour Delmar pendant sept ans avant de se joindre au Lightning de Tampa Bay en tant que vice-président des opérations hockey en été 2019 et a joué un rôle déterminant à progresser la marque et l'image de Delmar sur le marché québécois.



Delmar International sponsorise depuis longtemps des événements sportifs, notamment des courses de Formule 1, le Super Bowl, les Jeux olympiques et la LPGA, pour n'en nommer que quelques-uns.

À propos de Delmar International Inc.

Fondée en 1965 à Montréal, Québec, Canada, Delmar International Inc. (www.delmarcargo.com) est devenu un acteur mondial et un leader de l'industrie, offrant des solutions de courtage en douane, d'expédition de fret, d'entreposage, de distribution, de gestion de la chaîne d'approvisionnement et plus encore, à des milliers de clients dans le monde. Delmar possède des installations stratégiquement positionnées à presque toutes les principales portes d'entrée en Amérique du Nord, et sa clientèle diversifiée comprend certaines marques et entreprises les plus connues en affaires aujourd'hui. La diversification de ses offres de services et son expansion vigoureuse, incluant de nombreuses acquisitions, ont entraîné une croissance significative pour le Groupe Delmar ces dernières années. Aujourd'hui, ils exploitent 16 entreprises dans le monde et emploient 1 300 personnes dans 47 villes. Le siège de Delmar International Inc. est situé à Lachine, Québec, Canada.

