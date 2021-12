La Ville de Montréal prête à affronter la saison hivernale 2021-2022





MONTRÉAL, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la saison hivernale s'installe sur la métropole, la Ville de Montréal est prête à affronter les aléas de dame Nature afin de faciliter et de sécuriser les déplacements sur son territoire.

« Les changements climatiques font en sorte que nos hivers sont de plus en plus atypiques. Avec des changements de température rapides, nous devons nous adapter rapidement et réévaluer constamment nos opérations de déneigement. Nos équipes sont prêtes, toujours en alerte et mobilisées, afin de faciliter les déplacements de tous les usagers, quel que soit leur mode de transport », a déclaré Maja Vodanovic, responsable de la concertation avec les arrondissements au sein du comité exécutif.

Encore une fois cette année, plusieurs mesures sont mises en place pour assurer l'efficacité des opérations de déneigement :

7 872 places de stationnement incitatif gratuit, majoritairement disponibles la nuit ;

une gestion serrée des routes de déneigement pour s'assurer de charger la neige sur 100 % des rues planifiées ;

un retrait rapide des interdictions de stationnement une fois le chargement complété afin de limiter les périodes d'interdiction de stationnement ;

une attention particulière portée aux trottoirs afin de faciliter les déplacements actifs ;

des interventions accrues de l'Escouade mobilité afin de libérer le domaine public de tout mobilier ou matériel pouvant causer des bris de machinerie qui ralentissent les opérations de déneigement et une surveillance aux abords des chantiers afin de sanctionner les dépôts de neige illégaux sur la voie publique.

Ces mesures s'ajoutent aux assouplissements à la politique de déneigement adoptés il y a deux ans qui permettent aux arrondissements de s'adapter rapidement à leur réalité locale. Ainsi, en plus des chargements déclenchés par la Ville centre, les arrondissements peuvent entreprendre des chargements locaux.

L'hiver à Montréal, c'est :

6 550 km de trottoirs et 4 100 km de chaussées à déneiger ;

en moyenne cinq opérations de chargement de neige par hiver ;

quelque 3 000 employés à l'oeuvre, au plus fort d'une opération de chargement ;

environ 2 200 appareils disponibles pour réaliser les opérations de déneigement.

En stationnant leur véhicule adéquatement et en utilisant les espaces de stationnement gratuit lors des opérations de chargement de la neige, les citoyen-nes contribuent à la rapidité du déneigement des rues et des trottoirs. La collaboration de toutes et de tous est très appréciée.

La Ville de Montréal invite d'ailleurs la population à utiliser les outils à sa disposition afin de rester en tout temps bien informée. Les citoyen-nes peuvent notamment consulter le site montreal.ca/deneigement pour suivre l'état d'avancement du chargement de la neige et pour consulter la carte des stationnements incitatifs.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 8 décembre 2021 à 09:51 et diffusé par :