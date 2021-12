La Conférence mondiale 2021 sur la culture scientifique s'est achevée par la publication des vidéos de l'événement en ligne





Le 3 décembre, la Conférence mondiale 2021 sur la culture scientifique organisée à Pékin s'est achevée sur un bilan positif. Le thème de cette année était « La culture scientifique pour un avenir vert ».

Une série de vidéos de la conférence ont été publiées sur YouTube et peuvent être visualisées ici.

La conférence s'est déroulée à la fois en ligne et hors ligne et a également accueilli des réunions du Comité préparatoire de l'Organisation mondiale pour la culture scientifique, une séance plénière et des forums axés sur six thèmes. Des dirigeants et représentants d'organismes scientifiques et technologiques internationaux de premier plan, d'éminents scientifiques et des chercheurs renommés ont par ailleurs été invités à engager le dialogue et à échanger.

La Conférence mondiale 2021 sur la culture scientifique a couvert un vaste éventail de sujets, dont « Renforcer la culture scientifique publique et le développement vert », « L'amélioration de la culture scientifique publique et l'innovation technologique et scientifique », « Cultiver les jeunes talents scientifiques » et bien d'autres. Les invités ont partagé des idées, des résultats et des expériences d'utilisation de la science dans le cadre du développement vert et ont abordé plusieurs stratégies et projets de partenariats à l'échelle mondiale destinés à améliorer la culture scientifique publique.

La séance plénière a permis de rendre publique une structure d'évaluation de la culture scientifique citoyenne et d'organiser la cérémonie de remise des prix du Concours international de vidéos créatives de vulgarisation scientifique.

La Conférence mondiale 2021 sur la culture scientifique a nettement mis en évidence les accomplissements chinois en matière de renforcement de la culture scientifique publique, ainsi que les idées et actions de l'Organisation mondiale pour la culture scientifique (comité préparatoire). Des partenariats internationaux ont vu le jour pour promouvoir le développement de la culture scientifique. La conférence est une importante force positive pour contribuer à l'expansion internationale de la culture scientifique à l'ère postpandémique, pour faire émerger une communauté au destin commun et pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies.

