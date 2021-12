Sinopé Technologies lauréate du Grand Prix de l'édition 2021 du concours Integrated Home organisé par le Consortium for Energy Efficiency





SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Sinopé Technologies, le plus important manufacturier canadien d'appareils intelligents pour les secteurs résidentiel et multi-résidentiel, est lauréate du Grand Prix de l'édition 2021 du concours Integrated Home pour ses écosystèmes de gestion de l'énergie. Les appareils intelligents présentés se sont démarqués par leur grande qualité et leur conception innovante illustrant les quatre principes du concours CEE pour la maison intégrée, soit l'efficacité énergétique, la gestion de la demande, le confort du consommateur et la sécurité.

C'est la première fois en plus de 15 ans qu'une entreprise canadienne est nommée grande gagnante par le Consortium for Energy Efficiency. Le Grand Prix n'est pas décerné annuellement; il s'agit d'une distinction uniquement offerte par les juges du concours lorsqu'une candidature se démarque de façon exceptionnelle.

« Les écosystèmes de gestion de l'énergie pour la maison de Sinopé Technologies incarnent l'essence de la maison intégrée CEE », a déclaré Alice Rosenberg, Directrice principale du programme. « Le CEE est incroyablement heureux de voir que l'écosystème de gestion de l'énergie domestique offre une expérience connectée et d'économie d'énergie que les consommateurs adoreront. »

Les commentaires reçus après un examen approfondi des produits, de la plateforme et de l'ensemble de la candidature ont été très positifs. « Les juges ont été impressionnés par la solution complète pour toute la maison. Le fonctionnement de l'application est robuste et fait preuve d'une grande innovation, notamment avec la fonctionnalité Éco Sinopé. La variété des produits proposés permet de contrôler les charges électriques les plus importantes de la maison et adresse également celles que les consommateurs ont tendance à privilégier, comme l'éclairage. »

Le jury comprenait des personnes possédant une expertise en matière de convivialité, d'interopérabilité, d'administration de programmes de gestion intégrée de la demande (IDSM), d'installation de produits, de performances technologiques spécifiques, de ventes et de conception. Les candidatures ont été présentées à distance ou installées en personne au laboratoire de test d'éclairage UL à Allentown, en Pennsylvanie.

Parmi les produits de Sinopé Technologies faisant partie des écosystèmes gagnants, mentionnons les thermostats intelligents de marque Sinopé pour le chauffage électrique, le plancher chauffant et le chauffage à basse tension, ainsi que le nouveau gradateur à phase adaptative, les prises murales et électriques intelligentes et les contrôleurs de chauffe-eau qui seront commercialisés au début de l'année 2022.

« En tant que spécialistes de la gestion de l'énergie, nous sommes ravis de voir que des acteurs clés de l'industrie, au Canada et aux États-Unis, mettent Sinopé Technologies de l'avant pour aider les consommateurs et les fournisseurs d'électricité à optimiser l'utilisation de l'énergie », a commenté Maxime Labonté, Chef de l'exploitation commerciale chez Sinopé Technologies.

Le concours est organisé par l'Institut de la climatisation, du chauffage et de la réfrigération (AHRI), l'American Lighting Association (ALA), le Consortium for Energy Efficiency (CEE) et UL. Il est parrainé par plus de trente fournisseurs d'électricité, associations professionnelles et entités de recherche aux États-Unis et au Canada, y compris le Département américain de l'Énergie, Ressources naturelles Canada et l'American Council for an Energy-Efficient Economy.

Le webinaire de remise des prix du concours Integrated Home du CEE présentant le gagnant du grand prix et d'autres prix aura lieu le 8 décembre à 15h, heure de l'Est. Cet événement est gratuit et ouvert au public. Pour y assister, veuillez vous inscrire ici.

À propos de Sinopé Technologies

Sinopé Technologies est le plus important manufacturier canadien d'appareils intelligents pour les secteurs résidentiel et multi-résidentiel. En plus de concevoir les appareils de marque Sinopé, l'entreprise crée des appareils et plateformes de gestion pour d'autres entreprises de renom en Amérique du Nord. Spécialisée en efficacité énergétique, Sinopé Technologies accompagne également de nombreux fournisseurs d'électricité et entrepreneurs dans leur démarche d'optimisation de la consommation d'énergie.

À propos du Consortium for Energy Efficiency (CEE)

Regroupés sous le Consortium for Energy Efficiency, les administrateurs de programmes d'efficacité énergétique des États-Unis et du Canada élaborent des stratégies d'avant-garde pour accélérer la commercialisation de solutions éconergétiques au profit des clients du gaz et de l'électricité, des fournisseurs d'électricité et de l'environnement.

À propos de la maison intégrée CEE

La maison intégrée CEE est une maison connectée, sans carburant, interactive et performante où les appareils et les systèmes communiquent efficacement pour fournir les clients, les services publics et pour apporter une valeur ajoutée à la société. Le concours met l'accent sur les solutions domestiques qui peuvent réagir à la valeur dynamique de l'énergie en fonction du temps et de l'emplacement, permettant aux fournisseurs d'électricité et aux administrateurs de programmes de gérer leur mission principale de maintenir une expérience énergétique sûre, peu coûteuse et fiable. Le concours annuel Integrated Home soutient cette vision par la promotion de solutions simples, fiables, bien conçues et hautement fonctionnelles. Centré avant tout sur l'expérience du consommateur, le concours récompense les produits et systèmes innovants qui offrent une valeur ajoutée à l'expérience énergétique des propriétaires grâce à une expérience personnalisée et taillée sur mesure. Le concours fournit une plateforme permettant de mettre en valeur l'innovation au service des objectifs d'une gestion intégrée de la demande en incluant les économies d'énergie traditionnelles.

SOURCE Sinopé Technologies Inc

Communiqué envoyé le 8 décembre 2021 à 09:17 et diffusé par :