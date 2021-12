Le groupe Accor choisit OneStream pour unifier ses processus de consolidation et de reporting au niveau mondial





Accor, sixième opérateur hôtelier mondial et numéro un en Europe, a fait le choix de déployer OneStream, leader des solutions de Performance Management, pour ses besoins en matière de reporting de gestion, de reporting hôtelier, de consolidation statutaire et d'analyse financières. Accor remplace ainsi dix solutions logicielles existantes, dont Oracle Hyperion Financial Management (HFM), Microsoft BIA, IBM Cognos TM1 et d'autres, par la plateforme unifiée OneStream déployée dans le cloud sur Microsoft Azure.

Accor exploite 5 100 hôtels dans 110 pays et emploie plus de 280 000 collaborateurs dans le monde. Chaque pays gérant séparément ses processus financiers au travers de diverses applications en silos, le groupe avait besoin d'une plateforme de Performance Management unique qui améliore la qualité et la fiabilité de ses données financières. Après avoir lancé un appel d'offres auprès de 19 éditeurs et après un processus d'évaluation très complet, le Groupe a porté son choix sur la solution OneStream et sa technologie innovante.

"Nous avions besoin d'une solution qui non seulement remplacerait notre solution EPM Oracle HFM existante, mais qui offrirait également un meilleur support en harmonisant les données financières de chaque entité mondiale sur une plateforme unique et intégrée", a déclaré Patrick Laurent d'Accor. "Nous avons constaté que OneStream est bien plus qu'un outil de consolidation, car il est capable de gérer des processus très sophistiqués pour une organisation complexe comme Accor. L'extensibilité, la transparence, la forte intégration des données et l'innovation sont autant de raisons pour lesquelles Accor a décidé de mettre en oeuvre OneStream".

Le déploiement a débuté en avril 2019 et est piloté par Jérémy Lamarche chez Accor, accompagné par Deloitte pour l'assistance à la maitrise d'ouvrage. OneStream et son partenaire intégrateur Klee Performance accompagnent Accor, et sont en charge de la maitrise d'oeuvre pour l'implémentation de la solution. Au-delà du remplacement de leur application de consolidation Oracle HFM dans la phase I de la mise en oeuvre, Accor déploiera également OneStream pour la collecte de données détaillées sur le réel et le budget, et pour la production de rapports de gestion.

"Accor est le premier client français dans le secteur de l'hôtellerie", a déclaré Craig Colby, Président chez OneStream Software. "Nous sommes conscients de la forte demande du marché pour une plateforme CPM moderne et intelligente dans cette région et nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés parmi 19 fournisseurs concurrents. Pour Accor, OneStream a prouvé qu'il possédait les capacités nécessaires pour répondre à leurs exigences en matière de planification et de reporting à l'échelle mondiale au sein d'une seule plateforme."

A propos d'Accor

Accor est un leader mondial de l'hospitalité augmentée, qui propose des expériences uniques dans 5 100 hôtels et résidences implantés dans 110 pays. Depuis plus de 50 ans, tout le savoir-faire hôtelier de Accor s'illustre à travers une collection incomparable de marques, du luxe à l'économique, adossées à l'un des programmes de fidélité les plus attractifs au monde. Plus que des nuits d'hôtel, Accor propose à ses clients de nouveaux modes de vie, de nouvelles façons de travailler et de se divertir, qui associent restauration, vie nocturne, bien-être ou coworking. Le Groupe propose également des solutions digitales qui maximisent la distribution, optimisent l'exploitation hôtelière et enrichissent l'expérience client. Accor est pleinement engagé dans une démarche de développement durable et agit concrètement en faveur de la planète et des communautés locales au travers de son programme Planet 21 ? Acting Here, et du fonds de dotation Accor Solidarity qui s'attache à permettre aux populations défavorisées d'accéder à l'emploi par le biais de la formation professionnelle. Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (Code : ACRFY). Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.group.accor.com/fr-FR.

A propos de OneStream Software

Avec sa plateforme financière intelligente à la pointe du marché, OneStream Software limite la complexité des opérations financières et libère la puissance de la finance en unifiant les processus CPM tels que la planification, la clôture et la consolidation financières, le reporting et les analyses, via une seule solution évolutive. Nous fournissons aux organisations des informations financières et opérationnelles stratégiques pour prendre des décisions plus rapides et plus éclairées, le tout, grâce à une plateforme cloud conçue pour évoluer au rythme de l'entreprise. La plateforme financière intelligente de OneStream peut facilement être enrichie avec plus de 50 solutions issues de sa Marketplace. Éprouvées et optimisées pour la plateforme OneStream, ces solutions à télécharger permettent aux clients de maximiser facilement leur investissement pour répondre rapidement aux besoins changeants des services financier et opérationnels. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.onestreamsoftware.com.

A propos de Klee Performance (offre de Klee Group)

Depuis plus de 20 ans, Klee Performance accompagne les directions financières dans la réussite de leurs projets de transformation digitale en tant que spécialiste des systèmes d'information pour le pilotage de la performance, EPM (Enterprise Performance Management) ou CPM (Corporate Performance Management). Klee Performance s'appuie sur une sélection de solutions EPM, portées par nos convictions et notre connaissance de ce marché. Nous concentrons aujourd'hui notre expertise sur les plateformes des éditeurs que nous considérons comme les plus pertinentes pour adresser les besoins standardisés comme spécifiques particuliers de nos clients, dont OneStream fait partie. L'approche de nos projets s'articule autour de notre double compétence fonctionnelle et technologique ; à l'expertise technique des architectures Cloud ou On Premise s'ajoute une maitrise des processus des directions financières : consolidation statutaire, élaboration budgétaire ou reporting opérationnels.

