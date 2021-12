L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - KUT

Sinopé Technologies, le plus important manufacturier canadien d'appareils intelligents pour les secteurs résidentiel et multi-résidentiel, est lauréate du Grand Prix de l'édition 2021 du concours Integrated Home pour ses écosystèmes de gestion de...

Reprise des négociations pour : Société : Redishred Capital Corp. Symbole à la Bourse de croissance TSX : KUT Les titres : Oui Reprise (HE) : 9 h 30 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à...

La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») annonce aujourd'hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») et le Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF ») ont approuvé le nouveau programme d'offre publique de rachat dans le...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Generation Mining Limited Symbole TSX : GENM Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 8 h 00 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou...