Takeda dévoile de nouvelles recherches pour faire progresser les soins aux patients en hématologie et en oncologie au 63e congrès annuel de la Société américaine d'hématologie (ASH)





Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") annonce présenter un total de 23 résumés sponsorisés lors du 63e congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH), qui se tiendra du 11 au 14 décembre 2021 à Atlanta, dans l'État de Géorgie. Les dernières recherches de Takeda sur les affections hématologiques se concentrent sur l'optimisation des soins aux patients, tout en promouvant des approches novatrices pour les patients ayant des options thérapeutiques limitées ou inefficaces.

Takeda Oncology présentera des données pour le myélome multiple, le lymphome et la leucémie provenant de ses produits mis sur le marché, et fournira des perspectives préliminaires sur le potentiel de thérapies s'appuyant sur le système immunitaire inné. En hématologie, Takeda présentera des données prospectives, post-hoc et de monde réel sur un éventail de troubles hématologiques afin de répondre aux besoins variés de la communauté des troubles hémorragiques, tout en évaluant des options thérapeutiques avec un potentiel transformateur.

"Chez Takeda Oncology, l'amélioration des soins aux patients est au coeur de tout ce que nous faisons", déclare Christopher Arendt, Ph.D., responsable des thérapies cellulaires en oncologie et d'unité régionale thérapeutique, Takeda. "Lors du congrès de l'ASH, nous serons heureux de présenter notre bilan et leadership éprouvés dans le traitement des cancers hématologiques en partageant des données qui contribueront à éclairer l'utilisation optimale de nos médicaments reconnus et en présentant des résultats de deux programmes conçus pour lancer des attaques immunitaires puissantes et efficaces contre le cancer. Bien qu'en phase préliminaire, nous continuons à explorer ces nouveaux axes de traitement pour nous permettre de vaincre le cancer."

"Les données hématologiques que nous présenterons à l'ASH cette année témoignent de notre engagement à promouvoir des stratégies de soins personnalisés, et à rester à l'avant-garde de l'innovation scientifique pour répondre aux besoins non satisfaits au sein de la communauté des troubles hémorragiques", ajoute Neil Inhaber, responsable des affaires médicales internationales, maladies génétiques rares et hématologie. "En plus de développer des projets prometteurs de molécules expérimentales, qui pourraient avoir un potentiel transformateur pour de multiples conditions hématologiques rares et mortelles, nous poursuivons nos efforts pour élargir l'utilisation de notre portefeuille actuel à davantage de personnes atteintes de troubles hémorragiques rares."

La liste complète des résumés sponsorisés par la société est disponible ici.

rADAMTS13 (TAK-755), modakafusp alfa (TAK-573), et subasumstat (TAK-981) sont des composés expérimentaux dont l'utilisation n'a pas encore été approuvée par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), l'Agence européenne des médicaments (EMA), ni aucune autre autorité de réglementation.

Engagement de Takeda en oncologie

Notre principale mission de R&D est de fournir des médicaments innovants aux patients atteints de cancer dans le monde entier grâce à notre engagement en faveur de la science, de l'innovation de pointe et de notre passion pour améliorer la vie des patients. Qu'il s'agisse de nos thérapies en hématologie, de notre solide portefeuille de projets ou de nos médicaments contre les tumeurs solides, nous avons pour objectif de rester à la fois innovants et compétitifs pour apporter aux patients les traitements dont ils ont besoin. Pour plus d'informations, visitez le site www.takedaoncology.com.

Engagement de Takeda en hématologie

Takeda est un chef de file dans le domaine de l'hémophilie, avec un bilan inégalé, un portefeuille leader du marché, des profils d'innocuité et d'efficacité reconnus et des décennies d'expérience en monde réel. Nous innovons depuis plus de 70 ans en faveur des patients, avec un portefeuille de 11 produits couvrant de multiples troubles hémorragiques. Notre expérience en tant que chef de file de l'hématologie signifie que nous sommes prêts pour répondre aux besoins actuels, et nous nous engageons à poursuivre nos recherches pour les soins des maladies du sang. Au côté de la communauté hématologique, nous créons de l'espoir en l'avenir, notamment avec un diagnostic précoce, une protection plus rapide et complète contre les hémorragies, et la personnalisation accrue des soins aux patients.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) est un leader biopharmaceutique mondial axé sur la R&D et orienté valeurs qui a son siège au Japon, et dont la mission est de découvrir et fournir des traitements transformateurs, guidé par son engagement envers les patients, ses employés et la planète. Takeda focalise ses initiatives de R&D sur quatre domaines thérapeutiques: oncologie, maladies génétiques rares et hématologie, neurosciences et gastroentérologie. Nous réalisons également des investissements de R&D ciblés dans des vaccins et des thérapies dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des personnes. Pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs optimisés pour créer un pipeline robuste, aux modalités diverses. Nos employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.takeda.com.

Avis important

Aux fins du présent avis, le terme "communiqué de presse" désigne le présent document, toute présentation orale, toute séance de questions-réponses et tout document écrit ou oral commenté ou distribué par Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") et ayant trait au présent communiqué. Le présent communiqué de presse (y compris tout compte-rendu oral et toute séance de questions-réponses y afférent) n'est pas censé constituer, représenter ou faire partie et ne constitue pas, ne représente pas ni ne fait partie d'une quelconque offre, invitation ou sollicitation d'offre d'achat, d'acquisition, de souscription, d'échange, de vente ou de cession de valeurs mobilières ou la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans une quelconque juridiction. Aucune action ou autre valeur mobilière n'est proposée au public au moyen de ce communiqué de presse. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis, sauf dans le cas d'un enregistrement en vertu de la loi U.S. Securities Act de 1933 et de ses amendements, ou d'une dispense de celle-ci. Le présent communiqué de presse est distribué (ainsi que les autres informations pouvant être fournies au destinataire) à condition d'être utilisé par le destinataire uniquement à des fins d'information (et non pour l'évaluation d'un investissement, d'une acquisition, d'une cession ou de toute autre transaction). Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

Les sociétés dans lesquelles Takeda détient directement ou indirectement des investissements constituent des entités distinctes. Dans le présent communiqué de presse, le nom "Takeda" est parfois utilisé pour faire référence à Takeda et à ses filiales en général. De même, les termes "nous", "notre" et "nos" sont également utilisés pour désigner des filiales en général ou des personnes travaillant pour celles-ci. Ces expressions sont également utilisées lorsque l'identification de telle(s) société(s) ne sert aucun but utile.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué et tout matériel distribué connexe sont susceptibles de contenir des déclarations prévisionnelles, des points de vue ou des opinions concernant l'activité future, la position future et les résultats des opérations de Takeda, y compris des estimations, prévisions, cibles et plans pour Takeda. Sans limitation, ces déclarations prévisionnelles comprennent souvent des mots, tels que "cible", "prévoit", "croit", "espère", "continue", "s'attend à", "vise", "envisage", "s'assure", "pourra", "pourrait", "devrait", "anticipe", "estime", "projette", l'emploi du futur et du conditionnel, ou des termes de sens similaire ou leur formulation négative. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur des hypothèses relatives à de nombreux facteurs importants, susceptibles de modifier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux exprimés ici, notamment: les circonstances économiques entourant les activités mondiales de Takeda, y compris les conditions économiques générales au Japon et aux États-Unis; les pressions et l'évolution de la situation concurrentielle; les modifications apportées aux lois et règlements applicables, y compris les réformes mondiales de santé; les défis inhérents au développement de nouveaux produits, y compris l'incertitude relative à la réussite clinique et aux décisions des autorités réglementaires, et le calendrier s'y rattachant; l'incertitude relative à la réussite commerciale concernant les produits nouveaux et existants; les difficultés ou délais de fabrication; les variations des taux d'intérêt et des taux de change des devises étrangères; les réclamations ou inquiétudes concernant la sécurité ou l'efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats; les conséquences des crises sanitaires, telles que la pandémie du nouveau coronavirus, sur Takeda, ses clients et fournisseurs, y compris les gouvernements des pays étrangers dans lesquels Takeda est implantée, ou sur d'autres aspects de ses activités; le calendrier et les répercussions des efforts d'intégration post-fusion avec les sociétés acquises; la capacité de céder des actifs qui ne sont pas au coeur des activités de Takeda et le choix du moment pour procéder à de telles cessions; et d'autres facteurs identifiés dans le dernier Rapport annuel de Takeda sur le Formulaire 20-F, et dans les autres rapports de Takeda, déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, disponibles sur le site de Takeda à l'adresse https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ ou sur www.sec.gov. Takeda ne s'engage aucunement à mettre à jour une quelconque partie des déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre déclaration prévisionnelle que la Société pourra faire, sauf dans la mesure requise par la loi ou le règlement de la bourse. La performance historique ne préjuge pas des résultats futurs, et les résultats ou déclarations de Takeda, indiqués dans le présent communiqué de presse ne sont pas nécessairement indicatifs, ni ne constituent une estimation, une prévision, une garantie ou une projection des résultats futurs de Takeda.

Informations médicales

Le présent communiqué de presse contient des informations relatives à des produits qui peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays, ou peuvent l'être sous diverses marques de commerce, pour diverses indications, selon divers dosages ou doses. Aucune disposition des présentes ne doit être considérée comme une sollicitation, une promotion ou une publicité de quelque médicament sur ordonnance que ce soit, y compris ceux en cours de développement.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 décembre 2021 à 09:05 et diffusé par :