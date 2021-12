Déclaration du premier ministre à l'occasion du lancement du programme Les lumières de Noël au Canada





OTTAWA, ON, le 8 déc. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du lancement de la 37e édition du programme Les lumières de Noël au Canada, qui se déroulera jusqu'au 7 janvier 2022 :

« Ce soir, durant la soirée de lancement du programme Les lumières de Noël au Canada, les Canadiens auront la chance d'admirer la nouvelle projection multimédia spectaculaire présentée sur la Colline du Parlement.

« Au cours du prochain mois, des milliers de lumières illumineront d'importants sites et monuments de la région de la capitale nationale et de capitales provinciales canadiennes d'un océan à l'autre, unissant ainsi les proches dans l'esprit des fêtes, qu'ils soient ensemble ou à distance. Cette année, nous diffuserons également l'émission IllumiNATION -- Une célébration du solstice d'hiver. Cette émission télévisée invitera les Canadiens à découvrir des traditions culturelles, légendes et coutumes des quatre coins du pays en proposant différents numéros artistiques à travers le Canada.

« Au moment où nous donnons le coup d'envoi de la saison hivernale, nous réfléchissons à l'année dernière, quand les Canadiens à travers le pays se sont serré les coudes afin de surmonter les défis liés à la pandémie de COVID-19 avec générosité, courage et compassion. Ces lumières nous rappellent notre avenir prometteur et les jours meilleurs qui nous attendent au cours de l'année qui vient. Durant cette célébration, nous pensons également aux valeurs canadiennes qui nous sont chères - la paix, l'unité et l'espoir en l'avenir - et qui nous guident dans les périodes où le monde nous paraît sombre. Plus que jamais, ces valeurs représentent ce dont le monde a besoin. Ensemble, nous savons qu'il est possible de façonner un avenir meilleur.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tout le monde à se joindre aux activités du programme Les lumières de Noël au Canada en personne ou de regarder l'émission IllumiNATION le 21 décembre à 20 h (HE) sur la chaîne YouTube de Patrimoine canadien. De notre famille à la vôtre, Sophie et moi souhaitons une joyeuse période de Noël à tous ceux qui célèbrent cette fête. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 8 décembre 2021 à 09:00 et diffusé par :