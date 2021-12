Moments Determinants Canada et Esri Canada annoncent une partenariat continu pour raconter des histoires canadiennes déterminantes





TORONTO, 08 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Defining Moments Canada /Moments Déterminants Canada, un organisme de valorisation du patrimoine, annonce un partenariat avec Esri Canada. Après une collaboration fructueuse pour le projet HERZBERG50, les deux organisations sont ravies de s'engager à travailler ensemble pour de futurs projets.



Ce partenariat permettra à Moments Déterminants Canada de continuer à utiliser le logiciel de système d'information géographique (SIG) d'Esri pour créer des cartes narratives interactives qui facilitent l'enseignement des moments déterminants de l'histoire du Canada, ainsi que de présenter la technologie Esri et ses applications pédagogiques. En particulier, la technologie ArcGIS StoryMaps d'Esri permet de raconter une histoire en combinant des cartes, du texte et du contenu multimédia ; les étudiants peuvent s'engager de diverses manières pour créer des histoires interactives hautement visuelles, basées sur des cartes. Moments Déterminants Canada s'engage à raconter des histoires et des moments canadiens moins connus, mais importants, d'une manière provocante, et ArcGIS StoryMaps est un excellent outil à cette fin.

La carte narrative de Sir Frederick Banting, créée par Moments Déterminants Canada à l'aide de la technologie Esri, a été nommée application Esri Canada du mois de septembre 2021 et a permis aux enseignants et aux étudiants d'interagir avec l'histoire de la découverte de l'insuline en 1921. Son créateur, Scott Smalley, a également reçu le Prix du Centre d'histoire communautaire Huron pour l'histoire publique pour son travail avec ce programme. Avec ce partenariat, les deux organisations veulent continuer à créer un contenu acclamé et récompensé.

« Notre partenariat avec Esri Canada aidera à positionner nos produits de cartographie d'histoires uniques pour les salles de classe au premier rang des compétences en littératie numérique et contribuera à promouvoir les meilleures pratiques en matière de démarche curatoriale (MC) pour les éducateurs de plusieurs disciplines. Esri Canada continue de fournir des outils d'enquête de pointe pour l'apprentissage au Canada, et nous sommes ravis d'intégrer leur expertise dans tous nos projets commémoratifs à l'avenir. » Neil Orford, président, Moments Déterminants Canada

« L'histoire est liée à la géographie, et plus nous sommes conscients des moments déterminants de l'histoire du Canada, plus nous les comprenons en profondeur. Nous sommes fiers de faire partie de ce partenariat. Jean Tong, directrice de l'éducation, maternelle à la 12e année, Esri Canada

Esri Canada est une entreprise canadienne qui fournit des solutions de système d'information géographique (SIG) de classe mondiale qui permettent aux gens des affaires, du gouvernement et de l'éducation de prendre des décisions éclairées et opportunes en tirant parti de la puissance de la cartographie et de l'analyse spatiale. Ces solutions permettent aux organisations de mieux gérer leurs ressources, de planifier leur avenir et de collaborer au sein et au-delà de leur organisation. Les produits et services d'Esri Canada contribuent à faire progresser la transformation numérique avec succès.

Defining Moments Canada /Moments Déterminants Canada est une entreprise du patrimoine numérique et de l'éducation, qui dirige l'engagement éducatif innovant et la commémoration de l'histoire du Canada à l'aide d'outils et de compétences en narration du XXIe siècle. Il a déjà réalisé les commémorations nationales de la pandémie de grippe de 1918-1920 au Canada, le 75e anniversaire du jour J - « Juno75 », le 100e anniversaire de la découverte de l'insuline, et a dirigé la commémoration numérique nationale pour VEDay75, en partenariat avec Anciens Combattants Canada. En 2021, Moments Déterminants Canada commémore 1971 de Gerhard Herzberg, un projet qui deviendra le projet commémoratif « NobelCanadian » en 2022.

