Tillotts Pharma AG annonce que ESCMID recommande DIFICLIRTM (fidaxomicine) pour le traitement de l'infection à Clostridioides difficile

Tillotts Pharma AG ("Tillotts"), qui appartient au groupe japonais Zeria, accueille favorablement la recommandation stipulant que DIFICLIRTM (fidaxomicine) doit être utilisé pour le traitement initial et la première récurrence de l'infection àClostridioides difficile (CDI) dans une mise à jour des orientations de la European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID).1 L'orientation fournie par la ESCMID est désormais conforme aux directives de l'Infectious Disease Society of America (IDSA) qui recommandent également la fidaxomicine pour le traitement initial et les épisodes récurrents d'infection à Clostridioides difficile.1,2

Dans l'un des essais cliniques, les taux de guérison clinique n'étaient pas inférieurs à ceux du groupe de traitement par vancomycine (88,2% avec la fidaxomicine et 85,8% avec la vancomycine).3 Un nombre sensiblement moindre de patients dans le groupe traité par fidaxomicine, en comparaison avec le groupe traité par vancomycine, a présenté une récurrence de l'infection (15,4% contre 25,3%, P=0,005).3 La non-infériorité de la guérison clinique a également été démontrée dans le cadre d'un essai distinct (87,7% avec la fidaxomicine et 86,8% avec la vancomycine).4 Dans cet essai, des résultats similaires ont été relevés dans les groupes de traitement modifiés, évalués "en intention de traiter", bien que les patients recevant un traitement concomitant par antibiotiques pour traiter d'autres infections présentaient un taux de guérison supérieur avec la fidaxomicine en comparaison avec la vancomycine (90,2% avec la fidaxomicine contre 73,3% avec la vancomycine, P=0,031).4

Les infections nosocomiales à Clostridioides Difficile représentent une charge pour les hôpitaux de soins actifs en Europe, avec quelques 125.000 cas annuels.5 Les infections à Clostridioides Difficile, qui entraînent fréquemment des diarrhées infectieuses nosocomiales, sont associées à un taux particulièrement élevé de morbidité, de mortalité et une lourde charge financière. 6 La récurrence de la maladie constitue un problème important. En effet, 20?30% des patients connaissent une période de récurrence suite à la guérison initiale de l'infection à Clostridioides Difficile.7

"Cette reconnaissance du rôle majeur que pourrait jouer DIFICLIRTM dans la réduction du taux de récurrence constitue une bonne nouvelle pour les patients et les cliniciens partout en Europe," affirme Adrian Hill, responsable des Opérations internationales chez Tillotts Pharma. "La Fidaxomicine est non seulement efficace pour le traitement de l'infection à Clostridioides Difficile, elle permet également d'en diminuer la récurrence - chose qui impacte les vies des patients et coûte aux systèmes de santé des millions d'euros chaque année," a-t-il ajouté.

"Cette nouvelle directive d'ESCMID est la bienvenue, et aligne l'Europe sur les orientations américaines récentes (IDSA)," commente le Professeur Mark Wilcox, MD, Consultant, et membre du groupe et co-auteur de la directive de la ESCMID relative au traitement de l'infection à Clostridioides Difficile, et Professeur de Microbiologie médicale à l'hôpital universitaire et à l'Université de Leeds, au Royaume-Uni. "Elle procure aux cliniciens la clarté, permettant l'adoption des meilleures pratiques selon un rythme qui leur est propre. En dépit de la nature endémique du Clostridioides difficile dans de nombreux environnements sanitaires, la guérison clinique et prévention soutenues de toute récurrence constituent des objectifs de traitement réalisables en termes d'infection au Clostridioides Difficile."

La fidaxomicine traite l'infection au Clostridioides Difficile avec une perturbation minimale du microbiote, contribuant ainsi à conserver la résistance à la colonisation et à restreindre les occasions de récurrence de l'infection au Clostridioides difficile .3

A propos de DIFICLIRTM

DIFICLIRTM est un agent antibactérien macrocyclique. Il est formulé sous la forme de comprimés pelliculés pour une administration par voie orale. Les comprimés sont indiqués pour le traitement des infections à Clostridioides Difficile, également connues sous le nom de colite à Clostridioides Difficile (CDD) chez les patients adultes et pédiatriques ayant un poids corporel d'au minimum 12,5 kg. Une importance particulière devrait être accordée aux directives officielles relatives à l'utilisation adéquate des agents antibactériens. DIFICLIRTM agit en inhibant l'enzyme bactérienne ARN polymérase, ce qui aboutit rapidement à la mort du Clostridioides Difficile. Il éradique le Clostridioides Difficile de manière sélective avec une perturbation minimale de la flore intestinale normale.

A propos de Tillotts

Tillotts Pharma AG, qui appartient au groupe japonais Zeria, est une société pharmaceutique spécialisée à forte croissance qui emploie plus de 300 collaborateurs en Suisse et à l'étranger. Tillotts se consacre au développement, à l'acquisition et à la commercialisation de produits pharmaceutiques novateurs pour l'appareil digestif. La Société commercialise avec succès ses produits pour le traitement de la maladie inflammatoire du petit intestin (IBD) et de l'infection à Clostridioides difficile, ainsi que des produits sous licence dans environ 65 pays, par l'intermédiaire de ses associés en Europe et d'un réseau de partenaires internationaux spécialisés en gastro-entérologie.

A propos de Zeria

Zeria Pharmaceutical Co., Ltd., fondée en 1955 et basée à Tokyo, au Japon, axe son activité sur la R&D, la fabrication et la vente de médicaments sur ordonnance et d'autres produits délivrés sans prescription. La Société est cotée au premier marché de la Bourse de Tokyo (sous le code: 4559). Zeria occupe une position de premier plan dans le domaine de la gastro-entérologie au Japon, et est présente dans le monde entier via plusieurs filiales. Pour en savoir plus à propos de Zeria, veuillez visiter www.zeria.co.jp

