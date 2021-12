Groupe Santé Devonian Annonce la publication d'un article sur l'utilisation potentielle du ThykamineMC pour le traitement de la Covid-19 dans International Journal of Noncommunicable Diseases





Groupe Santé Devonian inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSXv: GSD), une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement axée sur l'élaboration d'un portefeuille unique de médicaments d'ordonnance et de produits cosméceutiques d'origine botanique, annonce aujourd'hui la publication d'un article dans l'International Journal of Noncommunicable Diseases, revue à comité de lecture, décrivant l'utilisation potentielle du ThykamineMC comme agent thérapeutique pour la Covid-19.

L'article s'intitule ''Coronavirus disease 2019 : The prospect for botanical drug's polymolecular approach'' et est disponible en ligne à l'adresse suivante : https://www.ijncd.org/text.asp?2021/6/5/55/330651 . L'auteur de la publication est le Dr André P. Boulet, PhD, président et chef de la direction de la Société.

L'article couvre la physiopathologie de la Covid-19 et les approches thérapeutiques actuellement utilisées, telles que présentées lors du Sommet Canada-Inde sur les Soins de Santé en mai 2021. Il met en évidence l'approche multicible potentielle des médicaments botaniques tout en mettant l'accent sur le produit phare de Devonian, le ThykamineMC.

''Nous sommes heureux de la publication de cet article dans l'International Journal of Noncommunicable Diseases. La physiopathologie de la Covid-19 inclut une baisse de la fonction anti-inflammatoire associée à une tempête de cytokines et un fort stress oxydatif. Nous pensons que l'approche multi-cibles offerte par les médicaments botaniques pourrait faire partie de l'arsenal thérapeutique pour le traitement de la Covid-19. Les propriétés anti-inflammatoires, anti-oxydantes et immunomodulatrices de notre Médicament Botanique, le ThykamineMC, ont été démontrées par un nombre considérable d'études in vitro et in vivo. En tant que tel, le ThykamineMC pourrait être un bon candidat dans le cadre de l'approche thérapeutique de la Covid-19'', a déclaré le Dr André P. Boulet, PhD, président et chef de la direction de Devonian.

Au sujet du ThykamineMC

ThykamineMC, le premier produit pharmaceutique issu de la plate-forme SUPREXMC de Devonian, est un produit hautement innovant à utiliser dans la prévention et le traitement des problèmes de santé liés à l'inflammation et au stress oxydatif, y compris la colite ulcéreuse, la dermatite atopique, le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde, et autres maladies autoimmunitaires. Les propriétés anti-inflammatoires, anti-oxydatives et immunomodulatrices du ThykamineMC ont été démontrées par un nombre considérable d'études in vitro et in vivo ainsi que dans une étude clinique de phase IIa chez des patients atteints de colite ulcéreuse distale légère à modérée et dans une étude clinique de phase II chez des patients atteints de dermatite atopique légère à modérée. Le ThykamineMC et la plate-forme SUPREXMC sont protégés par plusieurs brevets en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

À propos de Devonian

Groupe Santé Devonian inc. est une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui emploie une stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale stratégie de Devonian est de développer des médicaments d'ordonnance d'origine botanique pour le traitement des maladies inflammatoires auto-immunes incluant, mais sans s'y limiter, la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Fondé sur une assise de 15 années de recherche, l'objectif de Devonian est également appuyé par les directives réglementaires de la FDA, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, favorisant un processus de développement de produits médicamenteux botaniques d'ordonnance plus efficient que celui des médicaments d'ordonnance classique. Le produit phare de Devonian, Thykaminemc, le premier produit pharmaceutique issu de la plateforme SUPREXmc de Devonian, est un produit hautement innovant pour la prévention et le traitement des problèmes de santé liés à l'inflammation et au stress oxydatif. Les propriétés anti-inflammatoires, anti-oxydantes et immunomodulatrices du Thykaminemc ont été démontrées par un nombre considérable d'études in vitro et in vivo ainsi que dans une étude clinique de Phase IIa chez des patients atteints de colite ulcéreuse distale légère à modérée et dans un grand essai clinique de phase 2 chez des patients adultes atteints de dermatite atopique légère à modérée.

Devonian est également impliquée dans le développement de produits cosméceutiques de grande valeur en s'appuyant sur la même approche exclusive que celle utilisée avec leurs offres pharmaceutiques. Groupe Santé Devonian inc. a été constituée en 2015 et a son siège social au Québec, au Canada, où elle possède une installation d'extraction à la pointe de la technologie avec une traçabilité complète «de la graine à la pilule ». Acquise en 2018, Altius Healthcare Inc., sa filiale de commercialisation, offre des opportunités de diversification et de potentiel de croissance supplémentaires. Devonian est cotée à la Bourse de croissance TSX (TSXv:GSD).

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Devonian. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses incluent, mais sans s'y limiter, l'utilisation prévue du produit du Placement, l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX en lien avec le Placement, le paragraphe « À propos de Devonian » ci-dessus, la capacité de Devonian d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques et cosméceutiques à valeur ajoutée, la disponibilité de ressources financières pour mener à bien des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de Devonian de se prévaloir des occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique et cosméceutique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans le prospectus en date du 21 avril 2017, sous la rubrique « Facteurs de risque ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

