Digi International dévoile la famille de serveurs de périphériques Connect EZ





Digi International, (NASDAQ : DGII, www.digi.com), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité IdO, a annoncé aujourd'hui le lancement de Connect EZ®, une famille de serveurs de périphériques de nouvelle génération offrant une connectivité pour les applications d'automatisation d'entreprise, commerciales et industrielles.

Avec l'outil de découverte et de configuration Digi Navigatortm et l'intégration du système d'exploitation Digi Accelerated Linux (DAL), Connect EZ dépasse les conceptions d'interface série obsolètes pour fournir une solution facile à déployer, fiable et innovante qui garantit longévité et gérabilité aux applications de connectivité dans les domaines de la fabrication, de la vente au détail, des soins médicaux et des télécommunications.

« Les entreprises ne remplacent pas leurs équipements, elles mettent à jour leur façon communiquer avec eux », déclare Brian Kirkendall, directeur général et vice-président de la gestion des infrastructures chez Digi. « Connect EZ modernise la connectivité série avec des options LTE et Wi-Fi, une gérabilité, une sécurité, une intelligence et des performances améliorées, le tout en offrant une connectivité transparente pour les applications existantes. »

De la prise en charge des ports physiques aux vitesses réseau et à la puissance de traitement, Connect EZ de Digi étend les capacités du PortServer® de Digi et des produits Digi One®. Conçu pour les organisations disposant d'équipements série-réseau pour les applications machine-à-machine, ainsi que pour les entreprises ayant besoin de connecter des périphériques supplémentaires via le Wi-Fi, le réseau cellulaire ou Ethernet, Connect EZ permet aux machines série de communiquer efficacement sur une vaste gamme de types de réseaux et d'ajuster le cadrage et la mise en paquets des données, tout en permettant aux appareils et aux applications de fonctionner sur les réseaux sans aucune modification. Connect EZ offre les avantages logiciels suivants :

Intelligence ? grâce au système d'exploitation DAL de Digi

? grâce au système d'exploitation DAL de Digi Gestion et évolutivité ? grâce à Digi Remote Manager ® et à Digi Navigator

? grâce à Digi Remote Manager et à Digi Navigator Transparence ? grâce au RealPort ® breveté de Digi

? grâce au RealPort breveté de Digi Sécurité ? grâce à la solution intégrée TrustFence ® de Digi

? grâce à la solution intégrée TrustFence de Digi Connectivité ? grâce aux options de connectivité cellulaire et Wi-Fi

En plus de la sortie du serveur série Connect EZ, AnywhereUSB Plus de Digi offre désormais des capacités Wi-Fi sur ses modèles à 8 et 24 ports. Cette nouvelle capacité permet aux clients de se connecter à leurs périphériques USB via un réseau local sans fil, soit en connectant l'AnywhereUSB à un réseau WLAN existant, soit en créant un petit réseau WLAN avec l'AnywhereUSB lui-même.

Disponibilité

La famille d'appareils Connect EZ de Digi est disponible à l'achat dès maintenant.

Les appareils Digi AnywhereUSB Plus Wi-Fi sont disponibles immédiatement et exclusivement sur Digi-Key® Electronics, jusqu'au 31 janvier 2022.

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ : DGII) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité IdO. Nous aidons nos clients à créer des produits connectés de nouvelle génération, ainsi qu'à déployer et gérer des infrastructures de communication essentielle dans des environnements exigeants, avec des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité. Fondée en 1985, notre société a permis à nos clients de connecter plus de 100 millions d'objets, et ce n'est pas fini. Pour en savoir plus, visitez le site Web de Digi à l'adresse : www.digi.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 décembre 2021 à 08:05 et diffusé par :