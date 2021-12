La marque canadienne de vêtements durables Frank And Oak présente une nouvelle collection tracée par VeChain dans sa première boutique de lancement en Asie





SINGAPOUR, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Alliant style, design et innovation depuis sa création en 2012, Frank And Oak propose des collections de vêtements et d'accessoires pour hommes et femmes, conçus pour les modes de vie urbains tout en réduisant l'impact sur la planète.

Le 1er décembre, Frank And Oak a ouvert son premier magasin en Asie, situé à Shanghai. Le magasin du centre-ville de Shanghai, situé dans le nouveau centre commercial Tai Koo Li, est une nouvelle référence en matière de développement durable pour les magasins de détail en Chine. La collection d'ouverture met en valeur les produits d'hiver les plus emblématiques de Frank And Oak, fabriqués avec des tissus et des procédés durables. Parmi eux, leur pull en yack exclusif et leur collection d'accessoires fabriqués avec des laines et des processus tracés par VeChain. Les fils de laine proviennent d'UPW, un important filateur de fils de luxe, et la laine de yack en amont provient de Shokay, une marque de textiles durables qui s'approvisionne en laine de yack directement auprès des éleveurs tibétains. Frank And Oak, Shokay et UPW ont tous engagé 1 % des recettes de cette collection dans un programme de conservation des prairies au Sichuan. Les clients peuvent scanner le QR code en magasin pour découvrir l'envers du décor derrière le style .

Certifié B Corporation , Frank And Oak répond aux normes les plus élevées de performance sociale et environnementale vérifiée, de transparence et de responsabilité et est légalement tenu d'examiner l'impact de ses décisions sur ses travailleurs, clients, fournisseurs, la collectivité et l'environnement. L'intégration avec blockchain renforce encore davantage sa revendication de marque aux valeurs élevées. Avec des données immuables stockées sur VeChainThor, Frank And Oak a diffusé son intention d'assurer la durabilité, la praticité et le style tout en étant respectueux de la planète.

Les fabricants de prêt-à-porter responsables adoptent la blockchain

La transition rapide de l'industrie de la mode vers les produits et les chaînes d'approvisionnement avec un impact moindre sur l'environnement entraînent une demande accrue pour des données de chaîne d'approvisionnement en amont profondes et précises. C'est la raison originelle pour laquelle le fournisseur de laine de yack Shokay a choisi VeChain . En tant que fournisseur de matières premières, Shokay s'est associé à UPW pour fournir conjointement des fils durables à Frank and Oak, qui cherchait des moyens de communiquer ses engagements en matière de production éthique et durable à ses clients. Shokay et UPW ont pu utiliser la technologie blockchain de VeChain pour fournir une solution durable clé en main aux marques.

L'utilisation de la blockchain comme base pour construire un écosystème de fabricants durables permet plus facilement aux marques d'être plus durables et d'atteindre les objectifs en matière de changement climatique. D'une part, le produit prêt à l'emploi de la blockchain VeChain profite aux fournisseurs en amont en collectant facilement les données de la chaîne d'approvisionnement et en gérant les preuves de production. D'autre part, en tirant parti du module de visualisation des données du produit VeChain, tout comme VeChain l'a fait pour H&M, COS et maintenant Frank And Oak, les marques en aval sont alors en mesure de mieux communiquer leurs efforts de durabilité directement à leurs consommateurs.

La blockchain écologique accélère les objectifs durables

Au cours des dernières années, VeChain a été en mesure d'être productif et agile pour adapter notre technologie afin de mieux servir notre planète. La blockchain VeChainThor est l'une des plateformes de contrats intelligents L1 les plus durables sur le marché, reliant la technologie blockchain et l'entrepreneuriat vert réel. Avec le consensus de preuve d'autorité, VeChainThor est bien conçu pour servir les utilisateurs d'entreprise de tous les niveaux avec ses caractéristiques techniques avancées, sa structure de gouvernance équilibrée et son modèle économique durable.

En introduisant nos solutions de développement durable basées sur la blockchain, VeChain fournit aux fournisseurs et aux consommateurs des données entièrement traçables au niveau des lots et des services tiers qui les accompagnent au sein de notre réseau de partenaires. Avec toutes les informations disponibles sur la plateforme trustless de service de données VeChain ToolChaintm, les entreprises et leurs consommateurs finaux peuvent valider que la conformité environnementale et sociale est respectée selon les critères les plus élevés. La technologie exclusive de blockchain de VeChain simplifie les données et les informations de manière efficace et sécurisée, en atténuant les risques à chaque étape.

À propos de VeChain

Lancée en 2015, VeChain Technology est une entreprise mondiale respectueuse de l'environnement leader dans le domaine de la blockchain et favorable aux entreprises, qui vise à associer la technologie blockchain au monde réel en fournissant aux entreprises des solutions adaptées à leurs besoins commerciaux.

L'entreprise propose VeChain ToolChaintm, une plateforme de SaaS basée sur la blockchain low-code/no-code qui permet aux clients d'entreprise de développer et de piloter rapidement la transformation numérique à l'échelle mondiale, permettant ainsi l'évolution d'un écosystème libre et distribué.

VeChain Technology est une entreprise pionnière des applications blockchain dans le monde réel, possédant des bureaux internationaux en Chine, à Singapour, au Luxembourg, au Japon, en France, en Italie et aux États-Unis. Grâce à de solides capacités de développement indépendantes, combinées aux conseils de conformité professionnelle de nos partenaires stratégiques, PwC et DNV, VeChain a établi des partenariats avec de nombreuses entreprises de premier plan dans divers secteurs, notamment Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, PICC, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group, etc.

Site web : www.vechain.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1703044/vechain_Frank_And_Oak.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1703043/vechain_Frank_And_Oak_Collection.jpg

Communiqué envoyé le 8 décembre 2021 à 08:00 et diffusé par :