Le NCEC et OURAY annoncent un soutien intégré aux interventions d'urgence pour le marché mondial





Le NCEC, l'unité d'expertise chimique de Ricardo Group, s'associe à OURAY, une entreprise internationale qui fournit des services aux secteurs de l'environnement, de l'ingénierie, de la fabrication et de la chimie, pour offrir un service d'intervention d'urgence de niveau 1 aux clients d'OURAY, plus particulièrement dans les régions des Amériques et de l'Asie-Pacifique.

En cas d'urgence impliquant des substances chimiques, l'équipe expérimentée du NCEC fournira des conseils téléphoniques essentiels aux clients d'OURAY.

L'accord consolide l'initiative « APAC Emergency Response », qui sera lancée en janvier depuis la nouvelle base d'OURAY à Singapour, pour fournir un service d'intervention en cas d'accident chimique dans la région Asie-Pacifique. Une assistance téléphonique d'urgence (niveau 1) sera mise à disposition par le meilleur service de réponse d'urgence du NCEC. Les services d'expertise sur site (niveau 2) et d'intervention sur le terrain (niveau 3) seront fournis par OURAY.

Jon Gibbard, directeur du NCEC, déclare : « Nous possédons une équipe très expérimentée capable de poser les bonnes questions pour comprendre le contexte des événements, notamment grâce à l'aide d'autres sources d'informations comme les fiches de données de sécurité, la base de données Chemdata et leurs propres connaissances, et de fournir des conseils adaptés et pratiques à ceux qui appellent et sont présents sur les lieux de l'incident. »

Aaron Montgomery, président et chef de la direction de CHMM/OURAY, déclare : « OURAY est extrêmement enthousiaste à l'idée d'offrir ces services intégrés sur le marché. Grâce à ce partenariat, OURAY et NCEC seront les premières entreprises au monde à offrir des services intégrés de niveau 1, 2 et 3. Cela représente une grande avancée dans le cheminement d'OURAY vers une solution complète clé en main pour la chaîne logistique des produits chimiques mondiale. »

M. Gibbard ajoute : « C'est une excellente opportunité pour NCEC et OURAY d'accompagner les clients avec le meilleur service de réponse d'urgence dans les régions des Amériques et de l'Asie-Pacifique. Nous sommes ravis de collaborer avec OURAY. Cette approche globale de l'intervention d'urgence appuie davantage notre ambition de créer un monde digne et tourné vers l'avenir en réduisant les dommages causés par les incidents dans le monde entier. Ce partenariat traduit clairement à quel point l'approche axée sur les conseils du NCEC en matière d'intervention d'urgence est appréciée sur le marché. Nous avons tous hâte de débuter. »

À propos du NCEC

Le NCEC, qui appartient à Ricardo, est l'un des principaux fournisseurs de service de réponse d'urgence destiné aux incidents impliquant des substances chimiques et de soutien à la réglementation portant sur les produits chimiques, permettant aux clients de réduire l'impact de leurs activités sur les personnes et l'environnement, tout en protégeant leur réputation et leurs actifs. Le centre fournit une assistance téléphonique d'urgence, des conseils sur la conformité et les politiques réglementaires ainsi que des formations sur les matières dangereuses (hazmat). Le NCEC est le fournisseur privilégié de certaines des plus grandes sociétés de produits chimiques au monde. Pour de plus amples renseignements, consultez le site https://the-ncec.com/

À propos d'OURAY

OURAY est une entreprise internationale de premier plan qui fournit des services aux secteurs de l'environnement, de l'ingénierie, de la fabrication et de la chimie. La société fournit des solutions dans plus de 100 pays. OURAY aide ses clients à atteindre leurs objectifs à long terme et à répondre à leurs besoins les plus urgents en utilisant ses connaissances et son expérience à travers son réseau mondial.

https://www.OURAYservices.com/

