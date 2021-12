Deutsche Börse intègre Nagarro à l'indice boursier TecDAX





- L'annonce de TecDAX intervient moins d'un an après l'introduction de Nagarro en bourse

FRANCFORT, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, a annoncé aujourd'hui qu'il sera intégré au prestigieux indice TecDAX de la Bourse de Francfort. L'indice TecDAX suit les 30 plus grandes valeurs technologiques négociées à la bourse. Son admission à la liste est largement basée sur la capitalisation boursière à flottant libre. Nagarro rejoindra l'indice TecDAX presque exactement un an après son introduction en bourse et près de six mois après son intégration à l'indice SDAX.

L'intégration de Nagarro à ces indices est attribuable à une forte augmentation du cours de l'action depuis sa cotation en décembre 2020, qui reflète à son tour une forte croissance de l'activité. Depuis le cours d'ouverture au moment de la cotation, la valeur de l'action de Nagarro a augmenté de plus de 2,5 fois.

« Nous sommes fiers de rejoindre un indice qui compte des entreprises telles que SAP », a déclaré Anurag Sahay, directeur général. « En même temps, nous considérons qu'il s'agit simplement d'une nouvelle étape de ce long et gratifiant parcours de Nagarro. Nous avons hâte de franchir d'autres étapes similaires. »

À propos de Nagarro :

Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes, faisant passer le digital au premier plan, et ainsi, à gagner des parts sur leurs marchés. Nagarro se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit CARING et son approche « Thinking Breakthroughs ». L'entreprise emploie plus de 12 000 personnes dans 27 pays.

Pour plus d'informations, consultez le site www.nagarro.com .

FRA : NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

