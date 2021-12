ViacomCBS et CJ ENM annoncent un partenariat stratégique mondial





NEW YORK et SÉOUL, Corée, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- ViacomCBS (NASDAQ: VIACA, VIAC) et CJ ENM ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique qui offrira des divertissements haut de gamme au public du monde entier grâce à un accord global complet qui prévoit des coproductions de séries et de films originaux, des licences et la distribution de contenu sur les principaux services de streaming de ViacomCBS et CJ ENM.

Paramount+ fera également ses débuts en Corée du Sud en 2022 sous forme d'offre groupée exclusive avec TVING, le service de streaming de CJ ENM, marquant ainsi sa première entrée sur le marché asiatique.

« Le divertissement coréen est devenu un poids lourd culturel avec une demande sans précédent, et CJ ENM est derrière certains des plus grands succès internationaux qui transcendent les frontières, y compris le film oscarisé Parasite, » a déclaré Dan Cohen, président, Global Distribution Group, ViacomCBS. « Nous sommes ravis de nous associer à CJ ENM pour offrir du contenu de qualité qui captivera nos auditoires collectifs, élargira notre empreinte intercontinentale et accélérera la croissance de nos services de streaming grâce à cette puissante collaboration. »

ViacomCBS et CJ ENM tireront parti de leur portée internationale cumulée, de leurs capacités de production, de leur propriété intellectuelle de renommée mondiale et de leurs succès pour créer des synergies clés au sein des deux sociétés :

Paramount Television Studios et CJ ENM/Studio Dragon co-développeront et co-produiront des séries scénarisées en langue anglaise basées sur les titres de CJ ENM/Studio Dragon pour une diffusion sur Paramount+.

ViacomCBS et CJ ENM co-développeront et co-financeront des films destinés à être diffusés en salle et en streaming, avec l'intention de distribuer un film en salle par an dans différents territoires.

ViacomCBS et TVING co-financeront une nouvelle série coréenne pour une diffusion mondiale sur Paramount+.

Paramount+ accordera des licences pour des séries en langue coréenne issues de la vaste bibliothèque de propriété intellectuelle de CJ ENM.

Le 14 décembre, Pluto TV, le premier service de streaming gratuit financé par la publicité (FAST) en Amérique, lancera une chaîne dédiée à CJ ENM, avec du contenu en coréen pour le public américain.

« CJ ENM est en train de devenir une entreprise de divertissement majeure au niveau mondial, conformément à la vision du président du conseil d'administration, Lee Jay-Hyun, qui souhaite étendre la présence de CJ à l'international », a déclaré Kang Ho-Sung, PDG de CJ ENM. « La vaste bibliothèque de propriété intellectuelle originale de CJ ENM créera une synergie avec les capacités de production et les canaux de diffusion de ViacomCBS pour développer un contenu international à succès. »

« Nous nous concentrons sur l'expansion rapide de Paramount+ sur les marchés internationaux », a déclaré Raffaele Annecchino, Président et Directeur Général de ViacomCBS Networks International. « Notre partenariat stratégique avec TVING nous permet d'accélérer la croissance du nombre d'abonnés à Paramount+ tout en offrant plus de contenu premium au public de cet important marché. »

Les autres conditions des accords n'ont pas été divulguées.

