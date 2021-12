CCTV+ : La démocratie socialiste chinoise se concentre sur l'amélioration de la vie des gens : les universitaires





PÉKIN, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Les moyens de parvenir à la démocratie sont variés, mais tous visent à réaliser les valeurs communes de toute l'humanité, et la démocratie socialiste est une forme de démocratie plus authentique et supérieure, ont déclaré des universitaires mondiaux lors d'un forum ce weekend.

Sur le thème « les valeurs humaines partagées », le Forum international sur la démocratie de deux jours a débuté samedi à Pékin.

Roland Boer, professeur à l'École du marxisme à l'Université de technologie de Dalian, a souligné qu'il doit y avoir une supériorité relative entre les formes démocratiques ; il est donc nécessaire de choisir une forme démocratique qui convient le mieux aux conditions d'un lieu particulier.

« La démocratie socialiste est une forme de démocratie plus authentique et supérieure, et il est très encourageant de voir que la Chine est dans le processus d'une revendication mondiale de la démocratie pour le socialisme, parce que le socialisme est, bien sûr, beaucoup plus démocratique que le capitalisme », a-t-il déclaré.

« La Chine a un système politique qui est déterminé par des résultats réels qui sont l'amélioration de la vie réelle des gens, et non par la forme ou les processus. Parce que c'est un pays socialiste. L'économie de la Chine peut être mise sous domination par le peuple, ce qui est exclu par le système capitaliste de domination de l'économie par la propriété privée », a déclaré l'universitaire John Ross, ancien directeur du Département de la politique économique et commerciale à Londres.

De nombreux universitaires ont souligné qu'il existe de multiples moyens de parvenir à la démocratie, mais tous visent à réaliser les valeurs communes de toute l'humanité et à faire avancer la démocratie. Par conséquent, la démocratie occidentale ne devrait pas être intégrée dans tous les systèmes politiques, car il n'existe pas de normes universelles en matière de démocratie.

Lien - https://youtu.be/_iUorF_z3pQ

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=_iUorF_z3pQ

