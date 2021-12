La TD met à la portée de ses clients de nouvelles expériences intuitives dans son application mobile





La TD lance une nouvelle série de renseignements intelligents personnalisés en temps réel pour répondre aux besoins des clients en matière de services bancaires.

TORONTO, le 7 déc. 2021 /CNW/ - Comme de plus en plus de clients se tournent vers les services bancaires numériques, la TD continue de rehausser l'expérience mobile par de nouvelles solutions guidées, qui tirent parti des capacités de la Banque en matière de données et d'analyses, ainsi que d'intelligence artificielle.

« À la TD, nous reconnaissons l'importance de créer une expérience bancaire personnalisée et significative pour nos clients, quelle que soit la méthode qu'ils choisissent pour effectuer leurs opérations bancaires, affirme Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, Groupe Banque TD. Nous voulons donner à nos clients qui utilisent les outils numériques des renseignements pertinents qui sont adaptés à leurs besoins. »

La TD a doté l'appli TD de nouveaux renseignements numériques qui proposent aux clients des options libre-service en fonction de l'historique de leurs opérations. Ces renseignements se traduisent par conseils proactifs qui aident les clients à effectuer intuitivement une opération sans devoir lancer une recherche dans l'application ou se rendre sur un autre site.

La notification de virement de fonds à l'étranger - Les clients qui effectuent un virement de fonds à l'étranger à un tiers seront invités à le faire en toute sécurité par l'intermédiaire de Virement international TD directement depuis leur compte TD, au moyen de l'appli TD. Virement international TD est un service unique et novateur qui offre aux clients de la TD plus de commodité et de choix quant à la façon de virer des fonds presque partout dans le monde.





Les alertes pour le renouvellement de la carte Accès - À l'expiration de leur carte, les clients recevront désormais des renseignements ciblés au moyen de l'appli TD, les informant qu'une nouvelle carte Accès TD est en route, leur indiquant les options pour l'activation de leur carte ainsi que ses caractéristiques pertinentes, notamment sur son utilisation pour effectuer des achats en ligne ou dans les applis, ainsi que pour régler des factures récurrentes.

Nous avons également bonifié l'expérience mobile par des renseignements numériques qui appuient les clients de Placements directs TD lors de l'ouverture d'un nouveau compte grâce à la prévision de données fondées sur la fréquence de leurs activités de placement.

Le parcours des clients de Placements directs TD - Les renseignements numériques favorisent une communication proactive avec les clients de Placements directs TD et les orientent vers des conseils pratiques et des ressources éducatives. Dès l'ouverture d'un compte de Placements directs, l'appli TD enverra des invites aux clients, notamment pour ce qui est de la façon de consulter le cours de titres ou de créer une liste de surveillance des placements sur la plateforme de Placements directs TD, et les accompagnera à toutes les étapes en vue d'effectuer un premier placement. Une fois le compte provisionné, les clients recevront des recommandations sur des ressources et des outils mis à leur disposition pour rehausser leur confiance en matière de placement et leur permettre de devenir des investisseurs plus avertis. Cette expérience s'adresse aux investisseurs autonomes, en leur donnant les moyens de gérer eux-mêmes leur parcours de placement.

Ces expériences s'appuient sur le lancement par la TD de renseignements alimentés par l'intelligence artificielle pour soutenir la gestion des liquidités des clients en vue de répondre à leurs besoins en matière de services bancaires grâce à des renseignements prédictifs sur leurs opérations à venir :

Des renseignements sur la prévision de solde faible pour alerter les clients susceptibles de connaître un solde faible dans les deux prochaines semaines afin qu'ils puissent prioriser leurs dépenses importantes;

Des renseignements sur les opérations à venir pour fournir une liste des factures prévues au cours des deux semaines suivantes en fonction des opérations récurrentes afin d'aider les clients éprouvant des difficultés avec leurs liquidités.

Dans chaque cas, les clients se verront proposer des options personnalisées adaptées au contexte, comme la possibilité de faire un virement de fonds et la consultation de leur calendrier de paiements à venir, en vue de mieux planifier leurs obligations financières.

La TD est déterminée à offrir des expériences connectées au sein de ses plateformes, en anticipant les besoins numériques croissants de sa clientèle diversifiée et en fournissant des moyens accessibles pour les accompagner dans leur parcours financier. En 2022, la TD prévoit avoir mis en service des renseignements numériques pour plus de 30 cas d'utilisation, renseignements conçus pour offrir des expériences client guidées et proactives dans l'appli mobile.

« Nous constatons, grâce aux niveaux élevés d'engagement à l'égard de ces expériences, qu'il s'agit d'un moyen efficace d'aider nos clients en leur fournissant des renseignements pertinents dans un environnement numérique, soutient Rizwan Khalfan. À mesure que nous continuons à évoluer pour répondre aux besoins changeants de nos clients, nous nous engageons à trouver de nouveaux moyens de soutenir leur confiance numérique ».

