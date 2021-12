Le Centre de Recherche sur les Systèmes Sécurisés du Technology Innovation Institute d'Abu Dhabi annonce l'intégration de la pile PX4 sécurisée dans un drone basé sur RISC-V





Le Centre de Recherche sur les Systèmes Sécurisés (SSRC) du Technology Innovation Institute (TII), pilier de la recherche appliquée du Conseil de recherche en technologies avancées (ATRC) d'Abu Dhabi, a annoncé aujourd'hui le lancement de son premier contrôleur de vol de drone basé sur le RISC-V (Ordinateur à jeu d'instructions réduit) qui exploite la pile PX4 sécurisée du Centre. Ce vol marque une étape importante dans la démarche du SSRC visant à faire des systèmes de drones basés sur le RISC-V une réalité, grâce à ce test et à cette validation réussis du système RISC-V + la pile PX4 sécurisée.

Au début de cette année, le Centre est devenu un membre stratégique de RISC-V International, une organisation à but non lucratif contrôlée par ses membres, qui dirige le développement futur et favorise l'adoption de l'architecture d'instructions (ISA) libre et ouverte du RISC-V. Le SSRC se concentre sur la construction d'un système d'ordinateur de vol sécurisé basé sur RISC-V. L'étape d'aujourd'hui est un indicateur majeur sur cette voie, le Centre utilise une plateforme de développement RISC-V disponible dans le commerce pour porter le logiciel de source ouverte DroneCode PX4 sur RISC-V.

Le Dr Ray O. Johnson, PDG de TII, a déclaré : "L'ISA du RISC-V est en train de révolutionner le monde des systèmes informatiques, et TII est fière d'intégrer cette capacité dans sa collection croissante de solutions révolutionnaires qui préparent l'avenir de notre monde, pas à pas. Nous constatons que les cas d'utilisation de drones et de systèmes autonomes similaires couvrent désormais de multiples secteurs, allant du commerce électronique aux soins de santé et de la communication à la sécurité. Cette réalisation renforcera encore notre crédibilité en tant que centre de recherche mondial à l'avant-garde des technologies de pointe, qui contribue à façonner un monde plus sûr et mieux équipé ».

Le Dr. Shreekant (Ticky) Thakkar, chercheur en chef du SSRC, a déclaré: "Grâce à cet effort, nous mettons TII sur la carte mondiale en tant que leader dans la recherche pionnière sur les systèmes de drones Zero Trust. La communauté DroneCode est la principale communauté à source ouverte du code matériel et des spécifications du pilote automatique PX4 et du contrôleur de combat, respectivement. Une partie importante du travail de réalisation de ce projet a nécessité le transfert du système d'exploitation en temps réel NuttX et du logiciel du contrôleur de vol PX4 sur la plateforme RISC-V. Le SSRC a déjà inclus certaines des améliorations de sécurité prévues dans sa pile logicielle PX4 existante, et nous continuerons à développer ce logiciel et à reverser les modifications à source ouverte».

Il a ajouté : "Grâce à cette étape importante, nous avons l'intention de mettre en évidence notre expertise régionale dans la recherche et le développement de la sécurité pour les systèmes de drones et les systèmes autonomes, un domaine qui devrait avoir un impact considérable dans le developement des villes intelligentes du futur en les rendant plus sûres et en accélérant également de manière significative les possibilités de nouveaux services ».

Par ailleurs, le SSRC continuera à améliorer la sécurité et la résilience de la pile logicielle de commande de vol à source ouverte PX4 et du système d'exploitation en temps réel NuttX en collaboration avec la communauté à source ouverte. En outre, le Centre a présenté une feuille de route qui comprend l'amélioration de la protection de la mémoire du système d'exploitation NuttX et de PX4, la protection des données sur les supports amovibles et l'utilisation de composants Root-of-Trust disponibles dans le commerce.

Jukka Laitinen, ingénieur en chef et architecte du logiciel de drone au SSRC à TII et responsable technique du groupe d'intérêt spécial sur la sécurité de Dronecode, a également présenté un exposé sur l'amélioration, la sécurisation et la résilience de la plateforme actuelle des drones lors du sommet de développement du pilote automatique PX4 en septembre 2021.

Le SSRC est en voie de réaliser le premier matériel de commande de vol personnalisé TII, dont les premiers prototypes, utilisant un SoC RISC-V commercial, sont attendus pour le premier trimestre de 2022. Cela permettra aux chercheurs et à l'industrie de remplacer les contrôleurs de vol commerciaux existants par un contrôleur de vol sécurisé TII.

*Source: AETOSWire

