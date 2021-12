Des fabricants internationaux de produits alimentaires et de boissons s'engagent à réduire davantage la teneur en sel de leurs produits





Les membres de l'Alliance internationale des produits alimentaires et des boissons (IFBA) ont signé le tout premier engagement collectif de l'industrie alimentaire en faveur d'objectifs normalisés, convenus au plan international, visant à réduire la teneur en sodium des aliments industriels.

Dans une lettre adressée au directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, les membres de l'IFBA se sont engagés à réduire d'ici 2025 et 2030, dans les principales catégories de leurs portefeuilles internationaux, la teneur en sodium des produits qui sont consommés de manière régulière et qui contribuent de manière importante aux apports en sel.

Priorité majeure pour la santé publique mondiale, la réduction de l'apport en sodium est identifiée par l'OMS comme une mesure permettant de promouvoir une alimentation saine et d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable ainsi que de plusieurs des cibles mondiales pour la lutte contre les maladies non transmissibles. L'engagement mondial de l'IFBA à réduire la teneur en sodium vise à appuyer ces objectifs et à continuer sur la lancée des progrès importants réalisés par chaque membre de l'Alliance pour réduire l'apport en sodium dans l'alimentation des consommateurs au cours des vingt dernières années.

Nous soutenons le Plan d'action 2013-2020 pour la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles de l'OMS, conçu pour atteindre son objectif mondial d'une baisse relative de 30 % de l'apport moyen en sel dans la population, faisant passer cet apport à moins de 5 g par jour d'ici 2025. Depuis l'adoption de ce plan en 2013, les membres de l'IFBA ont réduit la teneur en sodium de leurs produits pour se conformer à cet objectif, contribuant ainsi de manière significative à la limitation de l'apport en sodium dans l'alimentation des consommateurs.

« Cet engagement représente une nouvelle avancée vis-à-vis des engagements pris par les membres de l'IFBA auprès de l'OMS en 2008, qui visaient à améliorer la santé et la nutrition dans le monde », a déclaré Rocco Renaldi, Secrétaire général de l'IFBA. « Ces cibles mondiales de diminution de l'apport en sodium, qui impliquent non seulement une reformulation des produits existants mais qui s'appliquent également à l'élaboration des nouveaux produits, amélioreront de manière significative la valeur nutritionnelle des portefeuilles de produits de nos membres. »

L'engagement mondial de l'IFBA à réduire la teneur en sodium sera inauguré lors du sommet de Tokyo sur la Nutrition pour la croissance, le 8 décembre 2021.

À propos de l'Alliance internationale des produits alimentaires et des boissons (IFBA) : L'IFBA est une alliance de douze multinationales fabriquant des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées - The Coca-Cola Company, Danone, Ferrero, General Mills, Grupo Bimbo, Kellogg's, Mars, McDonald's, Mondel?z International, Nestlé, PepsiCo et Unilever ? qui partagent l'objectif commun d'aider les individus à travers le monde à manger équilibré et à adopter un mode de vie sain et actif. L'IFBA est une organisation non commerciale, à but non lucratif, dotée du statut consultatif spécial auprès du Comité économique et social des Nations Unies (ECOSOC). Pour de plus amples informations sur l'IFBA, rendez-vous sur www.ifballiance.org

