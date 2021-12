Broad Far dévoile quatre nouveaux arômes de tabac chauffé à l'exposition IECIE eCig Expo 2021 de Shenzhen





SHENZHEN, Chine, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Broad Far (Hong Kong) Co., Ltd (« Broad Far » ou « la société ») a récemment participé à l'une des expositions de cigarettes électroniques les plus influentes au monde, la 2021 IECIE Shenzhen China eCig Expo qui s'est tenue du 6 au 8 décembre, où la société a présenté ses quatre nouvelles saveurs de tabac chauffé - Beach, Carmine, Coral et Mahogany - à un public massif de 80 000 professionnels internationaux de l'industrie.

Broad Far a lancé deux catégories de bâtonnets de tabac chauffés, dont la série classique Brown, Yellow, Blue, Lawn, Green, Ice-storm, ainsi que la série améliorée de Purple Beach, Carmine, Coral, et Mahogany. Grâce à l'utilisation de nouveaux matériaux et d'applications technologiques avancées, notamment des feuilles de tabac reconstituées, des bâtonnets-filtres améliorés et des extraits naturels aromatisés, pour créer des produits de tabac chauffé uniques et de haute performance, la gamme complète de produits Broad Far vise à satisfaire les préférences et les besoins en matière de saveurs personnelles d'un large éventail de consommateurs dans plusieurs pays et régions du monde.

Broad Far s'engage à développer la prochaine génération de produits alternatifs pour les fumeurs adultes. La société est présente en Europe, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, et s'est étendue à plus de 30 pays en quatre ans seulement. La société se concentre toujours sur la durabilité de l'industrie, la protection de la culture, et la santé et le bien-être des personnes. Ces valeurs sont ancrées dans le style de vie innovant et l'esprit de la marque.

La société prévoit de lancer la 3e génération de produits de tabac chauffés au 3e trimestre 2022 avec des conceptions prospectives. Broad Far s'est toujours concentré sur la vision de la protection de l'environnement et de la réduction des dommages, et est pleinement conscient des Objectifs mondiaux de développement durable (ODD) qui traitent de la cohésion sociale et de la nouvelle révolution industrielle à venir. Le dernier design innovant du bâtonnet de tabac est plus respectueux de l'environnement avec une sensation plus douce et un goût authentique utilisant des matériaux organiques. À l'avenir, Broad Far proposera également d'autres services personnalisés pour les différentes régions du monde.

À propos de Broad Far

Broad Far Hong Kong est un fournisseur de produits du tabac chauffés (HTP) pour les principaux marchés du tabac dans le monde. Notre mission est de répondre à la tendance générale de l'industrie du tabac, la prise de conscience des fumeurs quant aux risques pour la santé les incitant à passer des cigarettes à combustion aux produits du tabac chauffés. Nous avons continuellement investi dans la recherche et le développement de produits afin d'explorer davantage d'options pour les utilisateurs qui désirent des saveurs différentes et d'améliorer leur expérience de fumeur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1704388/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1704389/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1704390/3.jpg

