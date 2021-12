Thales et GIREVE simplifient la recharge des véhicules électriques et apportent confiance au déploiement de réseaux intelligents





GIREVE, la première plateforme numérique B2B pour la mobilité électrique en Europe, et Thales, leader mondial en sécurité numérique, se sont associés afin de fournir un système « Plug and Charge » simple et sécurisé pour l'accès au réseau et la facturation. Cette solution commune est basée sur le « Trusted Key Manager » de Thales et la plateforme d'intermédiation de GIREVE. Elle améliore l'expérience de l'automobiliste, renforce la confiance au sein d'un écosystème aux acteurs multiples et contribue à satisfaire aux exigences de la norme internationale ISO 15118.

Alors que le marché des VE se développe rapidement, disposer d'un accès pratique aux réseaux de recharge est devenu une priorité. Le réseau de recharge actuel est encore très fragmenté, souvent en fonctionnement breveté et absent dans trop d'endroits. Il est indispensable de disposer d'une solution normalisée et interopérable et de mieux gérer la distribution d'électricité.

Aujourd'hui, chaque prestataire de services d'e-mobilité (eMSP) propose aux utilisateurs de VE une carte RFID spécifique, pour accéder à une borne, et commencer à charger son véhicule. GIREVE et Thales se sont associés pour créer une solution « Plug and Charge » harmonisée qui permettra de simplifier l'expérience de tous les acteurs du marché des VE et de leur garantir le plus haut niveau de sécurité.

Il suffit aux conducteurs de brancher leur voiture électrique sur n'importe quelle borne de recharge compatible avec la norme ISO 15118, sans avoir recours à une carte physique, et la facturation est automatiquement associée à leur abonnement. Les utilisateurs peuvent donc choisir librement un prestataire de services d'e-mobilité et accéder à un plus grand nombre de bornes de recharge, tout en bénéficiant d'une recharge automatisée et d'un paiement numérique, tout en sécurité.

La solution attribue des certificats d'authentification uniques à chaque acteur du système, de l'automobiliste au véhicule en passant par la borne de recharge. Le système, fondé sur la technologie « Trusted Key Manager » de Thales, permet une authentification mutuelle instantanée et sécurisée entre tous ces acteurs. La solution vérifie également que les bons identifiants sont générés et attribués en toute sécurité par le bon prestataire d'e-mobilité au véhicule et à son conducteur. Le résultat : une expérience de recharge de VE simplifiée et plus sécurisée.

Cette authentification mutuelle et cette gestion sécurisée des informations d'identification permettent également de poser les bases d'un environnement de confiance pour les déploiements de réseaux intelligents à venir. On s'attend à un boom du marché des VE dans les années qui viennent, tout comme des besoins en électricité. Ces besoins croissants demanderont en effet une amélioration et une sécurisation de la gestion et de la distribution de l'énergie pour faire face aux pics de demande en électricité.

« Depuis près de 10 ans, GIREVE est un partenaire de confiance incontournable pour les acteurs B2B du secteur de la recharge. Grâce à cette collaboration avec Thales, nous sommes convaincus que notre solution permettra de faire face aux principaux enjeux pour accompagner le succès durable de l'écosystème des véhicules électriques (VE). Nos efforts communs visent à faciliter l'accès à l'énergie, à instaurer la confiance grâce à la cybersécurité et à encourager les automobilistes à adopter cette solution grâce à une utilisation améliorée. » Eric Plaquet, PDG de GIREVE

« GIREVE a offert à Thales une excellente opportunité de faire preuve de son expertise de terrain en matière d'authentification forte et de cybersécurité sur le marché de la recharge intelligente. Notre partenariat appuie la durabilité du secteur de l'e-mobilité en facilitant l'accès à la recharge des véhicules électriques (VE) et en instaurant la confiance nécessaire au succès de ce secteur. À l'avenir, notre collaboration pourrait déboucher sur d'autres types d'utilisation pour soutenir le développement des réseaux intelligents accompagnés d'une gestion plus efficace de l'énergie. » Christine Caviglioli, vice-présidente du secteur Automobile de Thales

1 https://www.delta-ee.com/downloads/1-research-downloads/2830-whitepaper-ev-forecasts-84-million-evs-on-european-roads-by-2030.html

2 ISO 15118 est une norme internationale qui décrit le protocole de communication numérique qu'un véhicule électrique (VE) et une station de charge devraient utiliser pour recharger la batterie haute tension du VE.

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » ? connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique ? pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients ? entreprises, organisations, États - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de l'identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l'humain au coeur des décisions.

Thales compte 81?000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros.

À propos de GIREVE

Combinant les technologies de place de marché, de traitement des transactions et de gestion des données, GIREVE est la première plateforme numérique B2B de recharge électrique, avec la plus grande couverture en nombre de points de recharge en Europe. La société gère 3?800 contrats entre 277 acteurs dans 32 pays et compte plus de 220?000 points de recharge, dont 149?000 ouverts à l'itinérance.

Depuis près de 10 ans, GIREVE est le partenaire de confiance incontournable pour les acteurs B2B du secteur de la recharge, gérant les négociations et les transactions de manière indépendante et sécurisée, selon des règles transparentes et conformément aux réglementations.

SITES WEB

Thales Group

GIREVE

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 décembre 2021 à 02:05 et diffusé par :