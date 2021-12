Wordley Partnership: la nomination de nouveaux associés renforce les capacités de l'entreprise en assurance, contentieux commerciaux, arbitrage international et pratiques des entreprises





Le cabinet juridique international Wordley Partnership vient de nommer deux nouveaux associés, Costas Frangeskides et Simon Schindler. Ces nominations consolident les services Assurance et Groupes commerciaux de Wordley Partnership.

Veuillez trouver leurs brèves biographies ci-dessous:

Basé à Londres, Costas travaillait précédemment dans le cabinet international Holman Fenwick Willan (HFW), où il occupait le poste d'associé depuis 2002. Il jouit d'une expérience approfondie dans les différends d'assurance et de réassurance, le droit commercial, et l'arbitrage international. Il présente un bilan éprouvé et a traité un grand nombre de contentieux commerciaux et d'assurance de haut vol.

Interrogé au sujet de ces nominations, l'associé directeur Paul Wordley de Wordley Partnership déclare: "Nous sommes ravis d'annoncer l'arrivée de Costas et Simon au sein de l'équipe. Leur nomination illustre notre engagement continu et notre expertise dans les marchés de l'assurance, et renforcera les capacités de notre équipe ainsi que notre avantage compétitif."

Avant d'intégrer Wordley Partnership, Simon était associé dans un cabinet international de droit des assurances (Clyde & Co) pendant plus de 25 ans. Il évolue dans le secteur de l'assurance depuis plus de 30 ans.

Il a géré avec succès de nombreux dossiers complexes, conseillant sur des questions de couverture et de défense, dans un large éventail de produits d'assurance, au niveau international et national, en particulier pour la responsabilité civile et les produits spécialisés.

À propos de Wordley Partnership:

Créé début 2019, Wordley Partnership est un cabinet de droit commercial spécialisé dans tous les aspects de la résolution de contentieux, la résolution de différends commerciaux en assurance / réassurance / couverture et affaires d'entreprise et réglementaires. Les associés ont de nombreuses années d'expérience acquise durant certains des contentieux les plus importants et complexes à l'échelle mondiale alors qu'ils étaient en poste dans un cabinet international basé à la Cité de Londres. Fort de cette expertise commune reconnue, ils ont décidé de créer leur propre cabinet. Ils sont souvent invités à conseiller des CA et des directeurs sur des questions de responsabilité juridique, de recouvrement et préservation d'actifs, ainsi que de stratégies pour résoudre des différends et limier la responsabilité, aussi bien dans un travail de fond que sur le devant de la scène dans des affaires d'arbitrage et de contentieux. Leur expertise peut également les conduire à poursuivre des actions en justice, avec un solide taux de réussite.

