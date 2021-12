Alation crée des partenariats stratégiques avec Bigeye et Soda





Alation, Inc., leader en matière de solutions de data intelligence en entreprise, a annoncé aujourd'hui la signature d'accords de partenariat officiels avec Bigeye et Soda, des fournisseurs leaders d'observabilité des données. Ces partenariats permettent aux clients de choisir le meilleur partenaire d'observabilité des données pour satisfaire les besoins de leur organisation.

La gouvernance active des données d'Alation permet aux organisations de stimuler la culture des données en offrant à tous les utilisateurs de données, quelles que soient leurs compétences techniques, un accès à des données de qualité. La plateforme d'observabilité des données de Bigeye permet de détecter les problèmes de qualité des données et de garantir la fiabilité des pipelines de données. La plateforme d'observabilité des données de Soda permet aux équipes de découvrir, de hiérarchiser et de résoudre de manière conjointe les problèmes de données. Ces plateformes sont très utiles pour alerter les utilisateurs techniques sur des problèmes plus profonds de qualité des données, comme leur fiabilité ou leur facilité d'utilisation. Les intégrations de Bigeye et Soda au sein d'Aliation fournissent à toute la data consommateur, depuis les utilisateurs professionnels aux scientifiques des données, une vue d'ensemble sur la fiabilité des données. L'aboutissement est un processus d'analyse simplifié qui permet aux utilisateurs de données de les utiliser et de générer des informations en toute confiance.

« Lorsqu'il s'agit de data intelligence et de gouvernance des données, Alation a, de longue date, subvenu aux besoins de chaque utilisateur, et pas uniquement l'utilisateur technique. Nos clients considèrent Alation comme la principale source de référence pour toutes les métadonnées, ce qui permet à toutes les équipes au sein d'une organisation de prendre des décisions commerciales orientées données », a déclaré Raj Gossain, Chief Product Officer chez Alation. « Le catalogue de données d'Alation est une plateforme renommée pour son interopérabilité. Grâce à nos API et à nos partenariats, nous poursuivons l'élargissement de l'écosystème des entreprises collaborant avec Alation, et offrons à nos clients une expérience utilisateur moderne qui intègre en toute transparence les meilleures solutions capables de satisfaire leurs besoins ».

Nourrie par la croissance exponentielle des données et l'expansion des réglementations en matière de confidentialité, la gouvernance des données est une priorité absolue pour les entreprises. Les approches traditionnelles de la gouvernance des données se sont longtemps focalisées sur des politiques et des procédures de données restrictives freinant l'adoption et entraînant des difficultés supplémentaires pour les responsables des données. Les programmes efficaces de gouvernance des données doivent viser à aider les utilisateurs à exploiter des données fiables et gouvernées de façon à ce qu'ils puissent prendre des décisions éclairées, fondées sur les données. Les organisations utilisant une approche active de la gouvernance des données, orientée vers la personne, favorisent la culture des données et mettent à la portée de chacun des données de qualité, et pas n'importe quelles données.

« Un élément clé assurant la qualité des données et des pipelines de données fiables consiste à avoir la capacité de garder les équipes data et la data consommateur sur la même page. Grâce à l'intégration entre Alation et Bigeye, tout le monde - depuis les Data Engineers jusqu'aux analystes métier - a une compréhension claire de la santé des données », a déclaré Egor Gryaznov, CTO et cofondateur de Bigeye. « Le couplage de la principale plateforme d'observabilité des données avec le principal catalogue de données d'Alation permet aux organisations d'avoir une vision holistique de la qualité de leurs données ».

« Le catalogue de données moderne devient un système opérationnel en temps réel, profondément lié à l'écosystème de données d'une organisation. Cela veut dire que les métadonnées sont volontairement intégrées à chaque étape de la chaîne de valeur des données, plutôt que d'être intégrées après coup. Cela permet aux équipes data de voir réellement ce qui se passe et d'identifier les problèmes de données avant qu'ils n'arrivent aux consommateurs en aval », explique Maarten Masschelein, CEO et cofondateur de Soda. « Grâce à notre partenariat avec Alation, les utilisateurs peuvent découvrir et comprendre les données qui sont importantes à leur yeux, et être sûrs qu'ils exploitent des données vérifiées, fiables et gouvernées. Soda permet aux producteurs et à la data consommateur de se mettre d'accord sur ce que sont de bonnes données en combinant des alertes basées sur l'apprentissage automatique, ainsi que des tests et une validation des données selon des règles établies. Le moindre problème de qualité sur des métadonnées opérationnelles détecté par Soda peut être indiqué en mode natif dans le catalogue de données d'Alation. Nous superposons la couche de nos contrôles de qualité des données sur l'historique automatisé d'Alation afin de faciliter le Root Cause Analysis (RCA) et d'évaluer l'impact d'un problème de données en amont comme en aval ».

À propos d'Alation

Alation est le leader des solutions de data intelligence en entreprise, notamment la recherche et la découverte de données, la gouvernance des données, l'intendance des données, l'analytique et la transformation numérique. L'offre initiale d'Alation domine le marché des catalogues de données. Grâce à son puissant moteur d'analyse comportementale, à ses capacités de collaboration intégrées et à ses interfaces ouvertes, Alation combine l'apprentissage automatique et la perspicacité humaine pour répondre avec succès aux défis les plus exigeants en matière de gestion des données et de métadonnées. Avec Alation, plus de 300 entreprises ont adopté la culture des données, amélioré leur prise de décision et obtenu des résultats commerciaux, notamment AbbVie, American Family Insurance, Cisco, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, Munich Re, NASDAQ, New Balance, Parexel, Pfizer, US Foods et Vistaprint. Basée dans la Silicon Valley, Alation figure sur la liste des Best Workplaces d'Inc. Magazine et est soutenue par des investisseurs leaders en capital-risque, notamment Blackstone, Costanoa, Data Collective, Dell Technologies, Icon, ISAI Cap, Riverwood, Salesforce, Sanabil, Sapphire et Snowflake Ventures. Pour de plus amples informations, visitez le site alation.com.

À propos de Bigeye

Bigeye est la principale plateforme d'observabilité des données conçue pour aider les équipes data à instaurer la confiance à l'égard des données. Les équipes data utilisent Bigeye pour équiper leurs données d'instruments de surveillance, détecter les anomalies, publier des SLA auprès de leurs parties prenantes afin de les tenir informées en permanence sur la santé des données, et garantir des pipelines de données fiables. Un accès total à l'API, une interface conviviale et des options de personnalisation flexibles aident les équipes data à travailler comme elles le souhaitent. Vous pouvez déployer Bigeye en seulement 15 minutes et utiliser l'automatisation et la détection des anomalies pour aider les équipes à surveiller toutes les facettes de la qualité de leurs données, détecter et résoudre les problèmes de manière proactive, et faire en sorte que les données soient entièrement fiables pour chaque utilisateur. www.bigeye.com

À propos de Soda

Soda est la plateforme de surveillance des données qui permet à vos données d'être adaptées, vérifiables et dignes de confiance. Nous détectons les problèmes de données, alertons les équipes adéquates et déclenchons des workflows de résolution pour identifier les causes qui perturbent la qualité des données. Nos projets de test open source et notre plateforme de surveillance regroupent les data engineers, les activités et l'entreprise pour créer des données fiables. Les organisations orientées données choisissent Soda pour prendre la mesure de la valeur de leurs données et sécuriser leur qualité. Pour de plus amples informations, visitez le site www.soda.io.

