Cointreau Devoile Son Edition Limitee Signee The Tropicool Company





HOMMAGE COLORE A LA MARGARITA ORIGINALE

L'UNIQUE LIQUEUR D'ORANGE ASSOCIE TRADITION ET MODERNITE EN CONFIANT LA REINTERPRETATION DE SON FLACON A THE TROPICOOL COMPANY, QUI OFFRE A L'ICONIQUE BOUTEILLE UN ALLER SIMPLE VERS LE MEXIQUE NATAL DE LA MARGARITA.

PARIS, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Acapulco, 1948. Margaret "Margarita" Sames, riche mondaine américaine réputée pour ses fêtes fastueuses, se met en quête d'un cocktail original réunissant ses deux spiritueux favoris : la liqueur Cointreau et la Tequila. Ainsi naquit la Margarita originale qui s'est imposée depuis comme un véritable classique, notamment grâce à sa simplicité de préparation ainsi que grande versatilité.

"Une Margarita sans Cointreau ne mérite pas son sel". Margaret "Margarita" Sames

Avec les Tropiques comme source d'inspiration perpétuelle, qui mieux que The Tropicool Company et le designer Florian Viel, pour rendre hommage aux origines de ce cocktail iconique ? Associant habilement couleurs et design pop, cette toute graphique Edition Limitée révèle sur ses faces des mondes colorés, hommages à la liqueur d'orange ainsi qu'à la Margarita. Cet univers foisonnant est cher à Florian Viel qui déjoue les stéréotypes tout en jonglant entre formes organiques et géométriques.

Quantités limitées. Détails, recettes et accords gastronomiques disponibles sur www.cointreau.fr et via le QR code au dos de la bouteille.

« Au coeur de plus de 500 cocktails, Cointreau s'impose comme incontournable de la scène cocktail à l'international, grâce aux qualités avérées de la liqueur d'une part, et parce qu'au coeur de la recette originale de l'incontournable Margarita. Succès planétaire depuis sa création, la Margarita trône aujourd'hui au 5e rang des cocktails les plus consommés au monde, et convainc tant les professionnels avérés que les néophytes enthousiastes. » Fanny Chtromberg, Directrice de Marque Internationale, Cointreau.

A retrouver en grandes et moyennes surfaces au PMC de 18,90?.

Cointreau

Depuis sa création en 1849, la Maison Cointreau est animée par l'impulsion créatrice qui lui a donné vie. Equilibrée et cristalline, cette liqueur a conservé ses caractéristiques originelles insufflées par son créateur visionnaire. Son caractère et excellence résident dans la sélection rigoureuse et le mariage des écorces d'orange douces et amères ainsi que de leurs essences, tâche méticuleuse confiée au Maître distillateur de la Maison Cointreau, Carole Quinton. Liqueur premium, Cointreau jouit d'une présence de longue date sur les cinq continents. Sa qualité supérieure en fait un favori des mixologues qui lui vaut une place de choix dans les bars les plus réputés au monde.

