Jackman lance deux nouvelles solutions de diligence raisonnable dans le but d'augmenter les chances de réussite des partenaires de placements privés





Sa méthode révolutionnaire tire parti des données sur les consommateurs et de la réflexion conceptuelle pour cibler et conceptualiser les possibilités d'obtenir des rendements exceptionnels

TORONTO, 7 décembre 2021 /CNW/ - À une époque où les bouleversements commerciaux surviennent rapidement, dans quelle mesure une entreprise peut-elle se fier à ses succès antérieurs et à sa position actuelle sur le marché pour déterminer son rendement futur? Forte de plus de 15 ans d'expérience des partenariats en capital-investissement dans le cadre de nombreux processus de transformation des activités, Jackman a annoncé aujourd'hui deux nouvelles solutions de diligence raisonnable conçues pour aider les partenaires de placements privés à évaluer rapidement le plein potentiel d'un actif ciblé et à déterminer les trajectoires futures possibles, tout en orientant l'élaboration des approches d'investissement et le processus d'évaluation des transactions. Voici les deux produits :

Future GrowthTM : un processus d'une durée de 2 à 3 semaines qui complète le processus de diligence raisonnable conventionnel, conçu pour élargir la perception de ce qui est possible, et fortement axé sur l'essai de différentes hypothèses importantes concernant les possibilités du marché. Tirant parti d'une connaissance approfondie de la mentalité et des comportements des consommateurs, ainsi que des données sur l'industrie, ce processus permet de dresser un portrait ciblé du potentiel de création de valeur d'un actif, tout en ciblant les capacités et les investissements qui pourraient être nécessaires pour obtenir cette valeur.

Designed Futurestm : un processus d'une durée de cinq à six semaines visant à révéler les trajectoires possibles pour créer un avantage concurrentiel accru grâce à l'innovation, et à faire en sorte de concrétiser cet avantage. Il s'agit d'une version plus complète du produit Future GrowthTM, qui fait appel à une capacité de réflexion conceptuelle et à des processus créatifs pour faire en sorte de libérer le plein potentiel de création de valeur d'un actif.

Il est essentiel d'évaluer le potentiel d'un actif selon une perspective plus large, notamment au moyen de connaissances plus approfondies sur les consommateurs, d'une analyse des tendances et de perturbation créatrice, pour exploiter le plein potentiel de création de valeur et cibler les trajectoires de croissance moins évidentes. Pour, au bout du compte, mettre en place des processus efficaces et riches en données qui fournissent aux équipes responsables des ententes une base leur permettant de faire des offres plus élevées en toute confiance et leur procurent un « avantage déloyal » dans des situations très concurrentielles.

Les deux produits peuvent être adaptés à vos besoins, tout en continuant de mettre l'accent sur ce qui est le plus important pour valider les hypothèses importantes sur la croissance future, plus précisément :

Une évaluation du potentiel du marché

Une évaluation des occasions de croissance des clients

Une évaluation des capacités, des perceptions et du rendement

« La concurrence pour obtenir des actifs de qualité et offrant un potentiel élevé n'a jamais été aussi forte, et de nombreuses évaluations ont grimpé en flèche, a déclaré Joe Jackman, fondateur et chef de la direction de Jackman. « Nous voulions doter nos partenaires de placements privés d'un ensemble d'outils plus complet pour garantir la mise en place d'une solide approche d'investissement avant l'acquisition. En offrant des prévisions relatives aux possibilités futures, nous garantissons la réussite. »

Appuyées par une feuille de route impressionnante en matière d'élaboration de stratégies concrètes et par une vaste trousse d'outils adaptables, ces nouvelles solutions renforcent la position de Jackman en tant que partenaire privilégié pour libérer le potentiel de croissance et optimiser la valeur des actifs.

À propos de Jackman

Jackman est la plus importante entreprise transformationnelle en Amérique du Nord. Qu'il s'agisse de réorganisations à grande échelle, d'optimisation de l'expérience client ou de modernisation de stratégie, Jackman est un expert pour révéler le potentiel de valeur grâce à des analyses réalisables, à l'innovation stratégique, à la conceptualisation créative et à l'activation omnicanal.

www.jackmanreinvents.com

