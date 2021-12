Ouverture du Forum international Imperial Springs 2021 à Guangzhou, en Chine





GUANGZHOU, Chine, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Placé sous le thème « Multilatéralisme 2.0 : coopération mondiale à l'ère post-pandémique », le Forum international Imperial Springs 2021 s'est tenu du 5 au 6 décembre dans la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine.

L'événement a attiré plus de 150 invités issus des milieux politiques, universitaires et économiques de plus de 30 pays, dont une trentaine d'anciens chefs d'État, chefs de gouvernement et dirigeants d'organisations internationales, 60 experts et universitaires de renommée internationale, une vingtaine d'ambassadeurs étrangers et de représentants d'organisations internationales en Chine, qui ont pris part au Forum dans un format hybride, en ligne et sur place. Ils ont saisi cette occasion pour procéder à un échange de vues animé sur le multilatéralisme, la gouvernance mondiale et la coopération.

Chau Chak Wing, président de l'Association de l'amitié et des échanges Australie-Chine (Australia China Friendship and Exchange Association), président de l'Asia-Pacific Region of the World Leadership Alliance - Club de Madrid President's Circle, coprésident du Nizami Ganjavi International Center Global Circle, a déclaré que, bien que la pandémie de COVID-19 ait causé beaucoup de désagréments à la communication en face à face, le cercle d'amis du Forum international Imperial Springs est encore plus étroit et a acquis une compréhension plus profonde et un consensus plus large. C'est parce que nous continuons tous à chérir le monde et l'humanité et à en assumer davantage la responsabilité.

Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations unies et membre honoraire du Club de Madrid, a déclaré que nos plus grands défis restent intrinsèquement mondiaux. Nous avons besoin de solutions fondées sur une coopération multilatérale renforcée, la durabilité, le partenariat et la solidarité.

Selon Danilo Turk, président du World Leadership Alliance - Club de Madrid et ancien président de la Slovénie, la réalité fondamentale est que les principaux problèmes du monde d'aujourd'hui nécessitent des solutions mondiales. Le multilatéralisme se présente donc comme la voie à suivre. Nous n'avons pas le choix, nous devons envisager la coopération multilatérale comme un mécanisme nécessaire pour l'avenir, et nous devons l'améliorer ; il est nécessaire d'y apporter des changements, d'améliorer le mécanisme, et c'est ce dont nous débattrons au Forum international Imperial Springs.

Le Forum international Imperial Springs a organisé avec succès six sessions consécutives, portant respectivement sur les thèmes suivants : « Multilatéralisme et développement durable », « Faire progresser la réforme et l'ouverture, promouvoir la coopération gagnant-gagnant », « Gouvernance mondiale et perspective chinoise », « Villes inclusives, durables et résilientes dans la Belt and Road Initiative », « La Belt and Road Initiative pour de nouvelles opportunités et une nouvelle coopération » et « Relations économiques et commerciales Chine-Australie ». Grâce à des discussions approfondies, le Forum a connu un énorme succès. Sa réputation et son influence en Chine et à l'extérieur en ont grandi.

Vaira Vike-Freiberga, ancienne présidente de la Lettonie, coprésidente du Nizami Ganjavi International Center et ancienne présidente du Club de Madrid, a déclaré que le Forum international Imperial Springs s'intéresse depuis sa création à des questions qui revêtent une importance et une signification mondiales et à la résolution desquelles différents pays peuvent participer depuis toutes les régions du monde à la recherche de dénominateurs communs susceptibles de les rassembler dans le cadre d'une action constructive pour le bien-être et l'avenir de l'humanité.

