Mise en service du câble sous-marin CrossChannel de Crosslake Fibre





Premier système de câbles sous-marins à être installé entre le Royaume-Uni et la France depuis plus de 20 ans

Connecte directement les centres de données de Slough, au Royaume-Uni, à Paris , en France

Fournit une connectivité à faible latence avec une fibre entièrement nouvelle, diversifiée et souterraine

LONDRES et PARIS, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Crosslake Fibre, un fournisseur international de services réseau (NSP) et développeur de réseaux de fibre sous-marins et terrestres uniques, annonce aujourd'hui que son câble sous-marin CrossChannel est désormais Ready For Service (RFS) (prêt pour le service).

CrossChannel est un système à 96 paires de fibres de nouvelle génération, haute capacité, capable de prendre en charge plus de 2 400 Tbps de capacité. Le système de 550 km comprend un segment sous-marin de 149 km et est conçu pour être physiquement différent de l'infrastructure de fibre existante. CrossChannel relie directement Equinix LD4 à Slough, à Interxion PAR3 et Equinix PA7 à Paris avec des extensions à divers points de présence dans les deux villes.

CrossChannel est désormais la connectivité fibre à latence la plus faible entre ces deux hubs financiers et de centres de données essentiels, offrant une connectivité en moins de 5,5 millisecondes de délai aller-retour (RTD). La longueur plus courte du système permet également de réduire le risque de pannes et offre aux utilisateurs des coûts d'exploitation inférieurs étant donné le nombre réduit de sites d'amplification.

Pour prendre en charge la croissance sans cesse croissante du trafic entraînée par le cloud, la vidéo et l'Internet des objets (IoT), Crosslake fournit un service de fibre noire et déploie également la plate-forme optique de paquets 6500 de Ciena optimisée par WaveLogic 5 Extreme, offrant une expérience client différenciée avec plus bande passante et résilience. De plus, Crosslake utilise l'application Manage, Control and Plan (MCP) de Ciena avec l'application Channel Margin Gauge de Liquid Spectrum pour allouer et faire évoluer la capacité en temps réel, de 600 Gbit/s à 800 Gbit/s et s'adapter rapidement aux besoins changeants des clients et maximiser la valeur du système déployé.

« Le système CrossChannel fournira une infrastructure dorsale Internet critique à travers la Manche pour les décennies à venir », déclare Mike Cunningham, PDG de Crosslake Fibre. « Nous sommes ravis de lancer le système CrossChannel, qui est l'aboutissement d'années de développement et d'efforts incroyables de la part de l'équipe Crosslake Fibre et de ses nombreux fournisseurs. »

Le système CrossChannel est le deuxième système de câbles sous-marins développé et exploité par Crosslake Fibre. Le système du lac Ontario de Crosslake a été mis en service à la fin de 2019 pour fournir une connectivité entre Toronto et New York avec les mêmes principes de conception à faible latence et physiquement diversifiés.

À propos de Crosslake Fibre

Crosslake Fibre est un fournisseur international de services de réseau (NSP) et un développeur de projets de fibre optique en Amérique du Nord et en Europe. L'approche innovante de Crosslake pour l'exploitation et le développement de réseaux de nouvelle génération fournit une gamme de services de capacité sur de nouvelles routes principales pour les services financiers, les opérateurs de télécommunications et les clients centrés sur le Web.

Visitez-nous à www.crosslakefibre.ca ou suivez-nous sur Twitter @CrosslakeFibre ou LinkedIn ou demandez un KMZ.

Contact :

Crosslake Fibre

Fergus Innes

fergus@crosslakefibre.ca

+1 289 715 2514

Pour les demandes des médias, veuillez contacter :

Jaymie Scotto & Associates (JSA)

1 866-695-3629 ext. 13

jsa_crosslake@jsa.net

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1702428/Crosslake_Fibre_Logo_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 22:49 et diffusé par :