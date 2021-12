La Plateforme Percona unifie les bases de données open source et soutient les déploiements de bases de données en tant que service, privées





Percona, leader dans le domaine des services et logiciels de bases de données open source, a annoncé aujourd'hui le lancement de la Plateforme Percona, qui réunit dans un seul produit distributions de bases de données, compétences d'experts en matière de support, services, gestion, et renseignements automatisés. S'appuyant sur le savoir-faire de la société avec des bases de données incluant MySQL, PostgreSQL et MongoDB, la nouvelle Plateforme Percona simplifiera la manière dont les utilisateurs contrôlent, gèrent et optimisent leurs instances de bases de données sur toutes les infrastructures. En outre, la Plateforme Percona permettra aux développeurs et administrateurs de bases de données d'exécuter leurs propres instances de bases de données en tant que service (DBaaS), privées.

Ce lancement présentera la Plateforme Percona, en permettant aux utilisateurs d'unifier l'intégralité de l'expérience de base de données, des progiciels aux sauvegardes, en passant par le contrôle et la gestion, pour une disponibilité générale prévue en début d'année 2022. Percona regroupe les distributions de MySQL, PostgreSQL et MongoDB, avec notamment tout un éventail d'outils open source destinés à la sauvegarde, la disponibilité et la gestion des données. Elle inclut également l'outil Percona Monitoring and Management (PMM) destiné à la gestion, au contrôle, et aux renseignements automatisés sur les bases de données, facilitant ainsi la gestion des déploiements de bases de données. L'utilisation de la version précommerciale de la Plateforme Percona n'engendrera aucun engagement initial ni aucuns frais.

« Parmi les trois plus grands défis auxquels les administrateurs de données sont confrontés figurent la standardisation, la performance et la disponibilité. D'après notre dernier rapport de recherche, 59 % des développeurs ont pour principales préoccupations les temps d'arrêt et la disponibilité. Les développeurs souhaitent simplement que tout fonctionne, et désirent bénéficier d'un support en libre-service afin de procéder à des itérations de manière plus rapide et plus indépendante. Les administrateurs de bases de données souhaitent aider à la gestion de multiples instances de bases de données dans le cadre d'une approche cohérente, afin de fournir à leurs équipes de développement, tout comme à leurs clients, une plateforme de bases de données performante et hautement disponible. La Plateforme Percona constitue notre réponse, en réunissant tout ce dont les développeurs et les administrateurs de DBAs ont besoin pour rapidement mettre en oeuvre les environnements souhaités, avec des efforts moindres et une complexité minimale. Ce lancement permettra à nos clients de créer leurs applications plus rapidement, tout en s'appuyant sur une base solide fournie par leur équipe de bases de données », a déclaré Donnie Berkholz, vice-président principal des Produits, chez Percona.

La Plateforme Percona couvrira toutes les configurations de déploiement, qu'il s'agisse des déploiements de centres de données internes, ou des instances de cloud public, privé et hybride. Une fois disponible de manière générale, la plateforme couvrira également les instances autogérées et gérées par Percona, ce qui conférera aux clients la flexibilité ultime de procéder de la manière qui correspond le mieux à leur environnement, à leur niveau de confiance, et à leur modèle d'exploitation.

La version précommerciale inclura :

Percona Portal, fournissant un accès à tous les services ainsi qu'à l'expertise produit, de Percona dans un seul et même endroit

Percona Account, simplifiant la gestion des comptes utilisateurs pour tous les produits et services Percona

Private DBaaS, permettant aux développeurs d'assurer en toute facilité aussi bien la mise à disposition que la gestion en libre-service des bases de données, dans le cadre des instances de développement et de test

Advisors, offrant des renseignements automatisés qui veillent à ce que vos bases de données fonctionnent de manière optimale

« La Plateforme Percona réunit en un seul et même endroit nos distributions, nos compétences d'experts, et nos services. En regroupant ainsi l'intégralité de nos produits, les développeurs bénéficient d'une visibilité unifiée et du contrôle sur l'ensemble de leur environnement de bases de données », a commenté Ann Schlemmer, présidente de Percona. « Percona s'attache depuis plusieurs années à permettre à ses clients d'assurer la disponibilité, la performance et la sécurité constantes de leurs applications et leurs données ; et l'approche de notre nouvelle Plateforme leur permet d'accéder plus facilement aux compétences d'experts qui caractérisent nos produits. »

La plateforme est disponible en version précommerciale à l'adresse percona.com/platform-preview

À propos de Percona

Les bases de données fonctionnent mieux grâce à Percona. Percona est l'unique société offrant des produits, une assistance technique et des services, de catégorie entreprise, destinés à un éventail de bases de données open source, parmi lesquelles MySQL®, MariaDB®, MongoDB®, et PostgreSQL, pour les déploiements traditionnels, les plateformes basées dans le cloud et les environnements informatiques hybrides. La société s'engage à soutenir l'open source en tant qu'approche en matière de licence, de développement et de déploiement de logiciels ; et ses outils de gestion de bases de données sont mis à profit par plusieurs millions de développeurs d'applications, administrateurs de bases de données et professionnels informatiques du monde entier.

Percona confère aux entreprises la liberté de choix, la liberté de création, et la liberté de faire la différence, le tout en les aidant à évoluer rapidement au fur et à mesure de leur croissance. La société soutient plusieurs marques mondiales telles que PayPal, Vimeo, RockStar Games, Duolingo, Fiserv, Slack, Cisco Systems, Time Warner Cable, Alcatel-Lucent, Rent the Runway, et la BBC, tout comme des entreprises de moindre envergure qui cherchent à maximiser la performance de leurs applications tout en rationalisant les efficiences de leurs bases de données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.percona.com.

Percona® est une marque déposée de Percona LLC. Toutes les autres marques de commerce figurant dans ce document, déposées ou non, appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

