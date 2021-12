Remise des prix de reconnaissance Essor 2019-2021 - Saluer les projets emballants, innovateurs et impressionnants de nos élèves créatifs





QUÉBEC, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les prix de reconnaissance Essor 2019-2021 ont été décernés aujourd'hui à dix-neuf lauréates et lauréats de diverses régions du Québec. Dans une formule virtuelle, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et l'adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications, M. Louis Lemieux, ont procédé au dévoilement des noms des gagnantes et gagnants.

Les prix de reconnaissance Essor soulignent l'excellence et l'originalité de projets artistiques et culturels réalisés dans les écoles du Québec. Ils permettent de reconnaître l'engagement des enseignantes et enseignants, du personnel scolaire et de leurs partenaires du milieu culturel, en plus de faire rayonner la qualité de leur travail et de mettre en valeur le talent et la créativité des élèves.

Le Grand prix national

L'école de la Ruche du Centre de services scolaire des Sommets a remporté le Grand prix national pour le projet Mission pouces en l'air, dans lequel 118 jeunes ont mis leurs talents en cinématographie au service de la communauté. Ce prix est constitué d'une bourse de 10 000 $. La réalisation et la diffusion d'une capsule vidéo sur le site Web « La Fabrique culturelle » de Télé-Québec accompagnent également ce prix qui récompense un projet répondant de façon exceptionnelle à l'ensemble des critères des prix de reconnaissance Essor. Chaque prix est accompagné d'une bourse d'une valeur de 2 000 à 10 000 $. Au total, une somme de 69 500 $ est remise en bourses.

Citations :

« La remise de ces prix arrive à point nommé, alors que ma collègue Nathalie Roy et moi avons annoncé au cours des dernières semaines une série de mesures qui visent une meilleure intégration de la culture dans nos écoles. Les prix Essor mettent en vedette les projets artistiques novateurs réalisés dans les milieux scolaires. Et du talent, il y en a chez nos jeunes! En plus du dynamisme que ces projets insufflent, ils constituent, pour plusieurs d'entre eux, une source importante de motivation et une raison de déployer les efforts nécessaires à leur réussite scolaire. Je tiens à féliciter chaleureusement les lauréats. Je profite également de l'occasion pour saluer l'engagement et le précieux travail du personnel enseignant, des responsables scolaires et des acteurs du milieu culturel. Chaque jour, avec les élèves, vous contribuez à l'effervescence du milieu scolaire et au rayonnement de la culture d'ici! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Notre culture, ce sont les jeunes qui la feront vivre et je vois qu'elle est entre bonnes mains. Les prix de reconnaissance Essor sont l'occasion de mettre en lumière de merveilleuses initiatives qui unissent l'éducation et la culture. Ces projets réalisés par des jeunes passionnés font appel à leur créativité et à leur curiosité, et, surtout, contribuent à l'enrichissement de leur parcours scolaire. Je tiens à féliciter les finalistes et les partenaires du milieu culturel qui ont permis la mise en oeuvre des projets. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

Créés en 1996, les prix de reconnaissance Essor sont remis annuellement par le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture et des Communications.



Cette année, les prix sont remis en collaboration avec les partenaires suivants : Télé-Québec et l'Association québécoise des comités culturels scolaires (AQCCS).

