RBEI rejoint le programme AWS Independent Software Vendor (ISV) Accelerate





Robert Bosch Engineering and Business Solutions (RBEI) a annoncé aujourd'hui avoir rejoint le programme Independent Software Vendor (ISV) Accelerate d'Amazon Web Services (AWS), un programme de co-vente pour les partenaires AWS qui fournissent des solutions logicielles qui s'exécutent ou s'intègrent sur AWS. Ce programme permettra à RBEI de développer de nouvelles activités, d'accélérer les cycles de vente et d'obtenir de meilleurs résultats pour les clients en travaillant avec l'organisation de ventes AWS.

RBEI utilise AWS pour alimenter ses solutions logicielles qui connectent des capteurs, des logiciels et des services. La participation au programme AWS ISV Accelerate met en valeur l'expertise technique de RBEI sur AWS ainsi que le succès éprouvé des clients.

Les entreprises peuvent désormais acheter les solutions de RBEI dans les domaines des technologies du bâtiment, de l'énergie, de l'Industrie 4.0, de la fabrication, de la mobilité, de l'Internet des objets (IdO) et de la vente au détail, entre autres, directement via l'AWS Marketplace, un catalogue numérique organisé qui permet aux organisations de découvrir, d'acheter, d'autoriser, de fournir et de gérer des logiciels tiers facilement, afin d'accélérer leur parcours de transformation numérique.

« Le programme ISV Accelerate nous permet de consolider notre collaboration avec AWS et de nous engager stratégiquement avec les clients et les vendeurs AWS. Notre objectif est de fournir à nos clients des solutions avancées tirant parti de la puissance et des avantages du cloud, avec des coûts optimisés », a déclaré Digant Shah, vice-président, Bosch Software and Digital Solutions.

Les technologies connectées de RBEI permettent aux entreprises de développer, d'entretenir et d'accélérer leurs stratégies numériques. Les solutions de la société permettent une transformation facile et rapide des produits et processus traditionnels en produits et processus numériques pour les clients. Grâce à cette collaboration, RBEI vise à stimuler la croissance des activités et à ouvrir des opportunités d'innovation technologique pour créer des solutions et des produits plus intelligents et améliorés.

À propos de RBEI : Robert Bosch Engineering and Business Solutions est une filiale à 100 % de Robert Bosch GmbH, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies et de services, offrant des solutions d'ingénierie, informatiques et commerciales de bout en bout. Avec plus de 20 500 collaborateurs, c'est le plus grand centre de développement de logiciels de Bosch en dehors de l'Allemagne, ce qui indique qu'il s'agit de la puissance technologique de Bosch en Inde, avec une empreinte mondiale et une présence aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Grâce à notre capacité unique à proposer des solutions de bout en bout, qui connectent des capteurs, des logiciels et des services, nous permettons aux entreprises de passer du traditionnel au numérique ou d'améliorer leurs activités en introduisant un élément numérique dans leurs produits et leurs processus.

À propos de Bosch en Inde

En Inde, Bosch est l'un des principaux fournisseurs de technologies et de services dans les domaines des solutions de mobilité, des technologies industrielles, des biens de consommation et des technologies de l'énergie et du bâtiment. De plus, Bosch possède en Inde le plus grand centre de développement en dehors de l'Allemagne pour les solutions d'ingénierie et de technologie de bout en bout. Le Groupe Bosch exerce ses activités en Inde à travers quinze sociétés, à savoir Bosch Limited, Bosch Chassis Systems India Private Limited, Bosch Rexroth (India) Private Limited, Robert Bosch Engineering and Business Solutions Private Limited, Bosch Automotive Electronics India Private Limited, Bosch Electrical Drives Inde Private Limited, BSH Home Appliances Private Limited, ETAS Automotive India Private Limited, Robert Bosch Automotive Steering Private Limited, Automobility Services and Solutions Private Limited, Newtech Filter India Private Limited, Mivin Engg. Technologies Private Limited, Robert Bosch India Manufacturing and Technology Private Limited, PreBo Automotive Private Limited et Precision Seals. Bosch a installé son usine de fabrication en Inde en 1951 ; qui s'est agrandie au fil des ans et comprend actuellement 16 sites de fabrication et sept centres de développement et d'application. Le groupe Bosch emploie plus de 31 530 collaborateurs en Inde et a généré un chiffre d'affaires consolidé d'environ 17 354 Rs crores* (2,05 milliards d'euros) en 2020 dont 10 942 Rs crores* (1,29 milliard d'euros) en provenance de tiers. Le groupe Bosch en Inde compte près de 15 650 collaborateurs en recherche et développement. En Inde, Bosch Limited est la société phare du Groupe Bosch. Elle a généré un chiffre d'affaires de plus de Rs. 8386 crores (0,99 milliard d'euros) en 2020. Un complément d'information est disponible sur www.bosch.in

Le Groupe Bosch figure parmi les principaux fournisseurs internationaux de technologies et services. Il emploie environ 395 000 collaborateurs à travers le monde (au 31 décembre 2020). L'entreprise a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 71,5 milliards EUR Ses opérations se répartissent en quatre secteurs d'activité : Solutions de mobilité, technologie industrielle, biens de consommation, et technologie de l'énergie et du bâtiment. En tant que fournisseur leader d'IdO, Bosch propose des solutions innovantes pour les maisons intelligentes, l'industrie 4.0 et la mobilité connectée. Bosch promeut une vision de la mobilité durable, sûre et passionnante. L'entreprise tire parti de ses compétences d'experts en matière de technologie de capteurs, de logiciels et de services, ainsi que son propre cloud IdO, pour offrir à ses clients des solutions interdomaines connectées à partir d'une source unique. L'objectif stratégique du Groupe Bosch est de faciliter la vie connectée grâce à des produits et solutions qui soit contiennent de l'intelligence artificielle (IA), soit ont été développés ou fabriqués grâce à elle. Bosch améliore la qualité de vie dans le monde entier, en offrant des produits et services innovants qui suscitent un enthousiasme. En bref, Bosch crée une technologie « inventée pour la vie ». Le Groupe Bosch englobe Robert Bosch GmbH et ses quelque 440 filiales et sociétés régionales réparties dans près de 60 pays. En y incluant les partenaires de vente et de service, le réseau mondial de fabrication, d'ingénierie, et de vente, Bosch couvre presque tous les pays du globe. Avec plus de 400 sites dans le monde, le Groupe Bosch est neutre en carbone depuis le premier trimestre 2020. La croissance future de l'entreprise repose sur sa force d'innovation. Sur 129 sites à travers le monde, Bosch emploie quelque 73 000 collaborateurs en recherche et développement, dont près de 34 000 sont des ingénieurs en logiciel.

Un complément d'information est disponible en ligne sur www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, https://twitter.com/BoschPress

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 20:25 et diffusé par :