GES invite les visiteurs au kiosque 839 lors de l'événement Expo! Expo! de l'IAEE

Renouez avec l'équipe de GES, pour célébrer le retour des événements en présentiel et explorer de nouvelles façons de travailler ensemble

LAS VEGAS, 7 décembre 2021 /CNW/ - GES, un fournisseur mondial de services complets pour les événements en direct, invite les personnes présentes au Expo! Expo! de l'International Association of Exhibitions and Events (IAEE) à venir rencontrer son équipe à son kiosque afin de renouer, refocaliser et réinventer (REconnect, REfocus and REinvent). GES est ravie de renouer en présentiel avec les habitués du Expo! Expo! de l'IAEE, et de célébrer le retour des événements en direct et explorer de nouvelles façons de travailler ensemble.

L'environnement thématique proposé par GES - REconnect, REfocus and REinvent - permet aux participants de se réunir dans la salle d'exposition et d'apprendre comment GES apporte des solutions à leurs plus grands défis, avec des outils et des services qui simplifient la planification et l'exécution d'événements en direct. « Notre équipe a hâte de reprendre contact avec les participants du EXPO! EXPO! et découvrir comment leurs besoins commerciaux ont changé au cours des 18 derniers mois, a déclaré Chuck Grouzard, vice-président directeur des ventes d'expositions chez GES. Forte d'une orientation renouvelée, notre équipe expérimentée est là pour aider les organisateurs et exposants à surmonter les complexités et à explorer conjointement de nouvelles approches dans le but de maximiser le succès de leurs projets. »

GES a récemment lancé sa série GES PlusSM, la plus vaste initiative de simplification des services aux exposants et offres de produits jamais proposée au sein de l'industrie.. Celle-ci a rigoureusement analysé toutes les structures de tarification et créé une série exhaustive de solutions parfaitement conviviales pour les organisateurs et les exposants. Lancés à la fin mai, les deux premiers programmes de cette série concernent les services de manutention et les services électriques. Ces programmes inédits visent à simplifier les structures tarifaires et la facturation en réunissant main-d'oeuvre et matériel dans un seul et même forfait. D'autres produits et services viendront étoffer la série GES PlusSM au cours des prochaines semaines.

