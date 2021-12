i2c établit un record dans le secteur avec plus de vingt nouvelles implémentations sur dix marchés au mois de novembre





i2c Inc., un fournisseur de premier plan de technologies bancaires et de solutions de paiement numérique, a annoncé aujourd'hui avoir déployé plus de vingt nouveaux programmes de paiement et de services bancaires numériques pour ses clients sur dix marchés et quatre continents au cours du seul mois de novembre.

« Les niveaux de croissance, combinés à la diversité des clients et des programmes que nous enregistrons aujourd'hui dans nos activités, témoignent de la qualité de notre stratégie de croissance et de notre équipe mondiale », a déclaré Amir Wain, fondateur et PDG d'i2c Inc. « Nous sommes ravis d'être le facilitateur de choix des visionnaires de l'espace des paiements et des services bancaires numériques à l'heure où ces derniers s'efforcent d'accélérer l'innovation financière et d'élargir l'accès pour des millions d'utilisateurs finaux à travers le monde », a-t-il ajouté.

i2c alimente les leaders des secteurs des technologies financières, des services bancaires numériques, de la crypto-monnaie, ainsi que les institutions financières traditionnelles sur une plateforme mondiale unique et agile. Les éléments du succès de ce semestre fiscal sont de nouveaux partenaires commerciaux, ainsi que des expansions de produits et de programmes mondiaux pour plusieurs programmes aux États-Unis et à l'international, notamment : 1derful (Australie), BEYON Money (Bahreïn), Caary (Canada), Crypto.com (Brésil), Standard International Bank (Porto Rico), Solid (États-Unis) et TAG (Pakistan).

i2c propose une vaste gamme de produits et de services de paiement, des cartes de débit et prépayées aux prêts (crédit à la consommation, prêts commerciaux, ainsi que des solutions « Achetez maintenant, payez plus tard » [BNPL] ou de lignes de crédit [LOC]), offrant un accès à tous les principaux partenaires réseau (American Express, Discover, Mastercard, Visa et Union Pay). En outre, la société offre à ses partenaires des services bancaires et de paiement à valeur ajoutée tels que la prévention de la fraude, des centres de contact, la gestion des litiges, ainsi que des applications Web et mobiles en marque blanche.

À propos d'i2c Inc.

i2c est un fournisseur mondial de solutions de paiement et de services bancaires hautement configurables. Avec la technologie exclusive « d'assemblage de blocs » d'i2c, les clients peuvent facilement créer et gérer un ensemble complet de solutions de crédit, de débit, de prépaiement, de prêt et autres, et ce, rapidement et à moindre coût. i2c offre une flexibilité, une agilité, une sécurité et une fiabilité inégalées à partir d'une seule et même plateforme SaaS d'envergure mondiale. Fondée en 2001 et basée dans la Silicon Valley, la technologie de nouvelle génération d'i2c prend en charge des millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires, couvrant tous les fuseaux horaires. Pour en savoir plus, consultez www.i2cinc.com, et suivez-nous sur @i2cinc.

