Roku ouvre des bureaux à Amsterdam pour soutenir sa croissance internationale





Roku a annoncé aujourd'hui son installation et son investissement dans un bureau dans la ville d'Amsterdam. Roku prévoit d'étendre sa présence existante aux Pays-Bas afin de soutenir sa croissance internationale. Le bureau d'Amsterdam sera situé sur Weteringschans et sa superficie pourra accueillir jusqu'à 150 employés. Le siège social de Roku se situe dans la Silicon Valley, aux États-Unis. En Europe, Roku possède actuellement des bureaux au Danemark, en Ukraine et aux Royaume-Uni.

« Le streaming TV est un phénomène mondial, et notre croissance internationale constitue pour nous un domaine d'intérêt essentiel », a déclaré Arthur van Rest, vice-président international chez Roku. « La nécessité d'attirer les bons collaborateurs est indispensable à notre succès, et nous sommes convaincus que les Pays-Bas abritent une expertise et des talents formidables. Nous entendons recruter pour divers rôles, du marketing au développement commercial, en passant par la finance et le juridique. »

« Amsterdam consolide aujourd'hui sa position en tant que pôle européen majeur pour les sociétés de médias et de technologie. Notre excellente infrastructure physique et numérique permet aux entreprises d'étendre rapidement leur présence internationale. Une société innovante telle que Roku constitue un solide ajout à notre scène de technologie et de startups. Son arrivée créera également de nombreuses opportunités pour notre vivier de talents divers », a déclaré Victor Everhardt, adjoint au maire d'Amsterdam.

Roku a lancé son premier lecteur de streaming en 2008, qui a permis aux consommateurs de diffuser Netflix sur leur téléviseur. La société possède également le seul système d'exploitation conçu spécifiquement pour les téléviseurs, Roku OS, qu'elle concède sous licence à plus de 15 fabricants de téléviseurs afin qu'ils puissent fabriquer des téléviseurs intelligents, peu coûteux et faciles à utiliser. Sur la plateforme Roku, les consommateurs peuvent visionner plusieurs milliers de chaînes gratuites et payantes en streaming. Roku travaille avec ces chaînes de streaming pour les aider à établir, mobiliser et fidéliser des audiences et pour faciliter la monétisation de leurs contenus.

L'expansion internationale constitue une priorité majeure pour Roku. Cette année, au mois de septembre, Roku a lancé ses lecteurs de streaming en Allemagne, puis une campagne de marketing complète pour présenter la marque Roku aux consommateurs. Les lecteurs de streaming Roku sont actuellement disponibles au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Roku travaille également avec des fabricants de téléviseurs, dont TCL et Hisense au Royaume-Uni, pour la production de modèles de téléviseurs Roku. Roku est la plateforme de streaming TV leader aux États-Unis, en nombre d'heures de streaming (avril 2021, Hypothesis Group). La plateforme Roku est actuellement disponible dans plus de 20 pays à travers le monde, et comptait 56,4 millions de comptes actifs au 30 septembre 2021.

À propos de Roku

Roku est un pionnier de la diffusion TV en continu. Nous offrons aux abonnés de la TV connectée les contenus qu'ils aiment, permettons aux éditeurs de contenu de créer et de monétiser de larges audiences, et fournissons aux annonceurs des fonctionnalités uniques pour fidéliser les consommateurs. Les lecteurs de streaming et les périphériques audio liés aux télévisions, de Roku sont disponibles aux États-Unis et dans certains pays, par le biais de la vente au détail directe, et sous licence auprès des opérateurs de services. Les modèles Roku TVtm sont disponibles aux États-Unis et dans certains pays, sous licence auprès de marques de télévision. Le siège social de Roku se trouve à San Jose, en Californie, aux États-Unis.

Ce communiqué de presse contient des déclarations « prospectives » basées sur nos convictions et nos hypothèses et sur les informations dont nous disposons à la date de ce communiqué de presse. De tels déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels, performances ou accomplissements diffèrent considérablement de ceux exprimés ou impliqués dans ces énoncés prospectifs. Ces déclarations incluent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations concernant notre investissement dans un bureau à Amsterdam, nos initiatives d'expansion au niveau international, les tendances en matière de streaming TV, ainsi que les fonctionnalités, les avantages, la croissance et la portée de la plateforme Roku et de Roku OS. Sauf disposition contraire de la loi en vigueur, Roku n'assume aucune obligation de publier des mises à jour de ces énoncés prospectifs ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient sensiblement différer des résultats prévus dans ces énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient disponibles à l'avenir. Les facteurs importants qui pourraient entraîner un écart significatif de nos résultats réels sont détaillés de temps à autre dans les rapports que Roku, Inc. dépose auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment dans notre Rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, et notre Rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 septembre 2021. Des copies des rapports déposés auprès de la SEC sont affichées sur le site Web de Roku et sont disponibles gratuitement auprès de Roku.

