Identification rapide de la propagation du variant Omicron par la surveillance des eaux usées au Danemark: une solide collaboration entre Eurofins et le Statens Serum Institut (SSI, autorités sanitaires danoises) a permis la prise rapide de mesures de lutte contre la pandémie

Depuis déjà plusieurs mois, Eurofins Scientific (Paris:ERF) surveille les eaux usées au Danemark pour tenter de détecter la présence du SARS-CoV-2. Cette surveillance consiste à prélever régulièrement (3 fois par semaine) un échantillon dans environ 200 stations de traitement de l'eau de l'ensemble du pays. Les eaux usées sont un miroir réel de la société, et leur analyse est reconnue comme permettant la surveillance de la propagation du virus, ainsi que la détection précoce de nouveaux variants, bien souvent avant même la connaissance des premiers cas cliniques.

Le 1er décembre 2021, dans le cadre du programme national de surveillance, Eurofins a reçu les échantillons d'eaux usées prévus pour être prélevés régulièrement, pour être analysés et y déceler l'éventuelle présence du virus du SARS-CoV-2. Simultanément, 80 échantillons ont également été analysés à l'aide des kits VIRTypetm SARS-CoV-2 (L452R) et VIRTypetm SARS-CoV-2 (K417N) d'Eurofins, afin d'identifier la présence potentielle des variants Delta et Omicron, par la détection rapide des mutations ponctuelles uniques K417N et L452R, respectivement.

Le 2 décembre, trois de ces échantillons d'eaux usées se sont avérés positifs pour la mutation K417N, indiquant ainsi la présence probable du variant Omicron.

Le Statens Serum Institut en a immédiatement été informé et les trois échantillons positifs leur ont été expédiés pour confirmation par séquençage NGS. Le 3 décembre, la présence d'Omicron a été confirmée, fournissant ainsi aux autorités danoises une alerte particulièrement précoce de la présence du nouveau variant. Ceci leur a permis de prendre rapidement les mesures nécessaires. Le premier cas humain connu d'Omicron au Danemark a été signalé le 27 novembre.

L'innovation scientifique, la capacité d'analyse et l'étroite collaboration entre Eurofins et les autorités danoises ont permis d'apporter une réponse rapide et de procéder à une gestion ciblée de la pandémie.

Eurofins continue d'innover pour rendre disponibles ce type de services auprès des autorités sanitaires de nombreux pays d'Europe et au-delà.

