Andersen Global renforce sa plateforme européenne avec l'ajout d'un cabinet collaborateur en République tchèque





Andersen Global a conclu un accord de collaboration avec le cabinet juridique pragois rutland & partners, élargissant ainsi sa plateforme en Europe.

Fondé en 2010 par l'associée fondatrice Monika Rutland, rutland & partners se concentre sur les entreprises, l'immobilier et les fusions et acquisitions, proposant des services juridiques à des entreprises, des entités étrangères et des clients privés. Reconnu par Chambers & Partners et par The Legal 500, le cabinet propose des services complets dans les domaines du contentieux, de l'emploi, de l'immigration, de la construction, des produits pharmaceutiques, des soins de santé, de la banque, des fiducies, et du droit informatique.

« La mise en place de relations durables en offrant à nos clients des solutions complètes et de qualité fait partie intégrante de notre service à valeur ajoutée », a déclaré Monika Rutland. « Notre collaboration avec Andersen Global va nous permettre de proposer une suite de services intégrée et transparente afin que nos clients puissent atteindre leurs objectifs commerciaux, au niveau local comme à l'international. »

Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen, a confié pour sa part : « rutland & partners est en concurrence avec les plus grands cabinets de République tchèque et a développé une position solide sur le marché. Ils forment une équipe hors pair, engagée dans une gestion de premier ordre et le maintien de relations d'exception avec leur clientèle. Notre synergie naturelle et leur vaste expérience du droit tchèque nous permettent d'offrir une forte valeur ajoutée à nos clients. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 9 000 professionnels à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 325 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 17:55 et diffusé par :