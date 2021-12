Résolu annonce un programme de rachat d'actions





$ US

MONTRÉAL, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a autorisé le rachat jusqu'à 10 millions d'actions ordinaires de la Société moyennant une contrepartie globale pouvant atteindre 100 millions de dollars. Les opérations de rachat seront financées au moyen des sources de liquidités de la Société.

« L'annonce d'aujourd'hui fait suite à la réalisation récente de l'autorisation de rachat d'actions annoncée en mars 2020, en vertu de laquelle nous avons acheté 11,5 millions d'actions pour un coût de 78,3 million de dollars, soit 15 % des actions en circulation, a déclaré Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction. Ce nouveau programme nous permettra de continuer à agir de manière opportuniste pour retourner du capital aux actionnaires lorsque les conditions s'y prêtent. Nous restons déterminés envers une approche équilibrée d'allocation du capital, en utilisant nos flux de trésorerie disponibles pour générer de la valeur pour les actionnaires, pour bâtir une entreprise plus forte et pour stimuler une activité économique durable dans les collectivités où nous exerçons nos activités. »

Aux termes du nouveau programme de rachat d'actions, la Société est autorisée à effectuer de temps à autre des rachats de ses actions ordinaires en circulation sur le marché libre ou dans le cadre d'opérations privées aux États-Unis. Le calendrier et le montant des rachats d'actions dépendront d'une variété de facteurs, notamment les conditions du marché ainsi que d'autres questions touchant les sociétés et questions d'ordre réglementaire. Le programme de rachat d'actions peut être suspendu, modifié ou abandonné à tout moment; la Société n'est aucunement tenue de racheter quelque nombre que ce soit de ses actions ordinaires aux termes du programme. Le programme de rachat ne prévoit pas de date d'expiration déterminée. La Société entend effectuer tous les rachats conformément aux lignes directrices réglementaires applicables et administrer le programme conformément aux lois applicables, y compris la Rule 10b-18 de la loi intitulée Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis, en sa version modifiée.

Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective

Dans le présent communiqué de presse, les énoncés qui ne sont pas des résultats publiés ou d'autres informations historiques de Résolu sont des « énoncés de nature prospective » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ceux-ci incluent, notamment, les énoncés concernant l'intention de la Société de racheter ses actions ordinaires de temps à autre aux termes de son programme de rachat d'actions et la source de financement à cet égard. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de verbes comme « devoir » et « pouvoir » au futur et au conditionnel, de mots et d'expressions comme « prévoir », « estimer », « voir », « rester », « continuer à », « permettre », « maintenir », « bâtir », « générer », « stimuler » et d'autres verbes, mots et expressions de sens similaire indiquant des événements futurs éventuels ou une incidence éventuelle sur les activités ou sur les actionnaires de Résolu.

Le lecteur est prié de prendre garde de ne pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs, car ils ne sont pas garants de la performance future. Ces énoncés sont fondés sur les hypothèses, les opinions et les attentes actuelles de la direction, qui sont toutes exposées à un certain nombre de risques et d'incertitudes sur le plan commercial en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qu'ils contiennent. Les éventuels risques et incertitudes comprennent notamment le cours des actions de la Société qui prévaut de temps à autre, la nature d'autres possibilités de placement qui s'offrent à la Société, le rendement financier de la Société et ses flux de trésorerie tirés des activités d'exploitation, et les conditions économiques générales, qui pourraient avoir une incidence défavorable sur les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie de la Société. D'autres renseignements concernant les facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces énoncés prospectifs sont décrits à la partie I, rubrique 1A, « Facteurs de risque », du rapport annuel sur formulaire 10-K de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (ou la « SEC ») des États-Unis le 1er mars 2021, qui se sont amplifiés en raison de la pandémie de COVID-19, des mesures gouvernementales connexes et des conséquences économiques de ces mesures, de la désorganisation des marchés et du changement des habitudes des consommateurs qui en découlent.

Tous les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse sont faits expressément sous réserve des mises en garde contenues ou exprimées dans le présent communiqué de presse et dans les autres documents que dépose Résolu auprès de la SEC et des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Résolu ne s'engage aucunement à mettre à jour ni à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou autrement, sauf comme l'exige la loi.

Produits forestiers Résolu en bref

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, du papier tissu, des produits du bois et des papiers, qu'elle commercialise dans plus de 50 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément d'information sur www.pfresolu.com.

SOURCE Produits forestiers Résolu Inc.

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 17:00 et diffusé par :