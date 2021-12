La Fondation du CHUM annonce le départ à la retraite de sa Présidente et directrice générale, Mme Julie Chaurette





MONTRÉAL, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation du CHUM annonce que sa Présidente et directrice générale, Mme Julie Chaurette, a informé le conseil d'administration de sa décision de prendre sa retraite de la Fondation à la fin de son présent exercice financier, soit le 31 mars 2022.

Mme Chaurette s'est jointe à la Fondation en 2017 après une carrière exceptionnelle de plus de 35 ans dans divers postes de direction, dans le domaine des f inances, en gestion intégrée des risques et en information financière, notamment en immobilier auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Trust Général et PwC.

La Fondation tient à exprimer sa reconnaissance sincère pour le travail accompli par Mme Chaurette, qui a su faire de celle-ci l'organisation qu'elle est aujourd'hui : soit l'une des Fondations phares du domaine hospitalier au Canada. Sans la rigueur professionnelle, la détermination et le leadership de Mme Chaurette, la Fondation n'aurait pu atteindre la place qui est la sienne aujourd'hui.

Marc Tremblay, président du conseil d'administration de la Fondation, a dit : « Mme Chaurette est arrivée à la tête de la Fondation à un moment charnière de son existence. Par son expérience du domaine des affaires, son leadership et sa détermination, elle a transformé celle-ci pour en faire une entreprise philanthropique de premier niveau répondant aux plus hauts standards au bénéfice du CHUM et des patients. Ces atouts l'ont mené au coeur de plusieurs réalisations qui furent marquantes pour la Fondation. Mme Chaurette nous laisse un legs important et nous lui en sommes tous reconnaissants. »

Dr Fabrice Brunet, Président-directeur général du CHUM a déclaré : « Je voudrais souligner l'extrême bonheur que nous avons eu d'avoir Mme Julie Chaurette à la tête de la Fondation du CHUM durant ces quatre dernières années. C'est tout d'abord une expertise que Julie a développée dans le domaine de la philanthropie, où elle a excellé, grâce à une compréhension des besoins du CHUM, de ses équipes, et surtout des patients et des familles. Ses qualités de coeur, son enthousiasme, son énergie ont permis de développer une Fondation exemplaire du CHUM à l'écoute des intervenants. La synergie qui en résulte entre le CHUM et la Fondation a permis aux équipes de faire une différence pour les patients dans différents secteurs. Je voudrais également, à titre personnel, mentionner le bonheur que j'ai eu à travailler avec Julie. »

« Ces quatre dernières années à la tête de la Fondation ont été pour moi un privilège. Côtoyer des gens d'exception au quotidien, tous animés par le désir de repousser sans cesse les limites du possible pour faire une réelle différence dans la vie des patients et de leur famille a représenté une source constante d'inspiration et de fierté. Je suis heureuse de la notoriété acquise par la Fondation sous ma direction, mais, sans le travail des équipes formidables de celle-ci, rien n'aurait été possible. Nous avons tant accompli ensemble au cours de ces années. Je quitte avec le sentiment du devoir accompli. » a expliqué Mme Chaurette.

La Fondation a déjà entamé le processus menant à l'identification du ou de la successeur(e) de Mme Chaurette et procédera à une communication au moment opportun.

SOURCE Fondation du CHUM

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 16:55 et diffusé par :