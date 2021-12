Acadia et Capitolis lancent un service d'optimisation de la SA-CCR





Acadia, premier prestataires de services de gestion intégrée des risques aux marchés dérivés, et Capitolis, principale plateforme SaaS d'optimisation des ressources financières destinée aux marchés de capitaux, annoncent le lancement du service d'optimisation de la SA-CCR. Ce service permettra aux entreprises sujettes aux réglementations de l'Approche standard du risque de crédit de contrepartie (SA-CCR), de réaliser des économies substantielles, axées sur des produits de devises spécifiques, comme les contrats à terme sur devises, les options, les swaps livrables et les swaps croisés.

Avec l'optimisation de la SA-CCR, les banques et les établissements financiers participants fournissent des données à caractère commercial, qui sont traitées par Acadia et Capitolis avant d'être utilisées pour générer une série d'opérations de change réduisant les besoins en capitaux, sans modifier pratiquement le profil de risque de change de chaque client.

"La dernière vague de réglementation relative aux fonds propres encourage les entreprises à se montrer plus attentives à la consommation de capitaux dans l'ensemble de l'entreprise. L'optimisation de la SA-CCR constitue pour elles une occasion de réduire les niveaux de consommation et de déployer leur capital plus efficacement", déclare Chris Walsh, PDG d'Acadia. "Nous sommes ravis de fournir à nos clients une solution formant une infrastructure dynamique apte à maîtriser les transactions et à réduire sensiblement la consommation de capitaux, renforçant ainsi notre capacité d'analyse des données grâce à la plateforme d'optimisation de Capitolis."

Le lancement du service d'optimisation de la SA-CCR consolide le partenariat entre les deux chefs de file sectoriels, en combinant les plateformes d'analyse des risques et des données de marges d'Acadia, à la technologie exclusive de Capitolis. Ce service permet ainsi aux établissements financiers d'optimiser leur capital.

Gil Mandelzis, PDG et fondateur de Capitolis: "Notre intégration continue à la plateforme éprouvée d'Acadia est une solution efficace qui permet à nos clients de maximiser leur efficacité dans le cadre de l'optimisation du bilan de la SA-CCR. Notre partenariat placera également le secteur sur la voie de la réussite dans le cadre de l'optimisation multilatérale de la SA-CCR".

Les exigences de la SA-CCR pour les établissements financiers sont entrées en vigueur dans certaines régions européennes en juin 2021, tandis que les réglementations aux Etats-Unis devraient être mises en oeuvre au 1er janvier 2022.

À PROPOS D'ACADIA

Acadia est le principal prestataire de services de gestion intégrée des risques pour la communauté des produits dérivés. Sa plateforme centrale permet à un réseau de banques et d'autres sociétés spécialisées dans les produits dérivés d'améliorer leur efficacité tout en atténuant les coûts dans l'ensemble du cycle de vie des transactions.

La suite de solutions et services analytiques d'Acadia aide les entreprises à gérer les risques plus intelligemment et rapidement. Par le biais d'un modèle en libre accès, Acadia réunit des banques spécialisées dans les produits dérivés et des gestionnaires d'actifs de premier plan, ainsi que plusieurs infrastructures de marché et fournisseurs innovants.

Soutenue par 16 acteurs et infrastructures de marché incontournables du secteur, Acadia est utilisée par une communauté comptant plus de 1 600 entreprises qui échangent plus d'un trillion de dollars de garanties par jour via ses services d'automatisation des marges. Acadia a son siège à Norwell, dans le Massachusetts, et possède des bureaux à Boston, Dublin, Düsseldorf, London, New York et Tokyo. Acadia® est une marque déposée d'AcadiaSoft, Inc. Pour de plus amples informations, veuillez visiter acadia.inc. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À PROPOS DE CAPITOLIS

Fondée en 2017, Capitolis est la principale plateforme SaaS d'optimisation des ressources financières pour les marchés de capitaux. Notre réseau et nos logiciels permettent aux établissements financiers d'optimiser leur bilan, ce qui créé un marché plus juste, plus sûr et plus sain. Plus de 100 établissements financiers, y compris des banques, des fonds spéculatifs et des gestionnaires d'actifs, tirent parti de la technologie de Capitolis pour commercialiser leurs services avec des niveaux accrus de retour, tout en utilisant moins de ressources financières.

Capitolis est soutenue par des sociétés de capital-risque de premier rang, dont Andreessen Horowitz, Index Ventures, Sequoia Capital, Spark Capital, SVB Capital et S Capital, ainsi que des banques internationales telles Citi, J.P. Morgan, et State Street. Notre équipe jouit de dizaines d'années d'expérience dans le lancement de startups, de technologies et de services financiers. La Société enregistre une croissance rapide dans ses bureaux de New York, Londres et Tel-Aviv. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site www.capitolis.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 16:40 et diffusé par :